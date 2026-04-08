Massive Caller: Santiago de la Peña es el favorito a la alcaldía

En la más reciente medición demoscópica de Massive Caller, correspondiente al mes de abril se observa un crecimiento sostenido por parte de Santiago de la Peña.

Ante la pregunta ¿Quién le gustaría para alcalde de Chihuahua por el PAN? los datos son contundentes, Santiago De la Peña pasa de 12.60% en febrero al 15.70% en abril, un incremento total de +3.10 puntos porcentuales.

Este avance refleja una tendencia ascendente continua durante los tres meses evaluados.

César Jáuregui también muestra crecimiento, pero en menor proporción, con un aumento total de +1.90 puntos en el mismo periodo, mientras que Rafa Loera presenta una ligera caída de -0.70 puntos y Manque Granados registra el descenso más pronunciado con -2.20 puntos.

Finalmente, Alfredo Chávez apenas muestra una variación positiva de +0.20 puntos.Esta muestra posiciona a Santiago De la Peña como el actor con mayor dinamismo y crecimiento en la medición.

Cabe destacar que este comportamiento no es aislado, ya que el crecimiento de Santiago De la Peña se observa de manera consistente en las distintas encuestas que se han dado a conocer recientemente, lo que refuerza su tendencia al alza y su consolidación como una de las figuras con mayor impulso en el escenario actual.