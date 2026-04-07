Se pasa el semáforo en rojo y provoca fuerte choque en Juan Escutia

Un aparatoso accidente vehicular generó movilización la mañana de este día en el cruce de la avenida Juan Escutia y la calle Manuel González Cossío. A pesar de lo impactante del percance, no se reportaron personas lesionadas.

Según los primeros informes, el incidente se originó cuando el conductor de un Ford Focus circulaba de este a oeste sobre Juan Escutia y, presuntamente, ignoró la señal roja del semáforo. Esta imprudencia derivó en un fuerte choque contra un Chevrolet Beat que transitaba por la intersección.

Tras el impacto, el vehículo afectado salió proyectado y terminó golpeando una alcantarilla ubicada en la esquina, lo que dejó severos daños materiales en ambas unidades.

Elementos de la Policía Vial arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y determinar las responsabilidades. La circulación en la zona se vio parcialmente afectada mientras se llevaban a cabo las labores.