Refuerzan seguridad en Chihuahua con 10 nuevos canes del Grupo K9

El alcalde Marco Bonilla encabezó la entrega de 10 ejemplares caninos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), con el objetivo de fortalecer las labores operativas del Grupo K9 y reforzar la seguridad de las familias chihuahuenses.

Con una inversión superior a 1.9 millones de pesos, se adquirieron 9 perros jóvenes, y una perra, certificados y plenamente aptos para desempeñar tareas de detección, guardia y protección.

Del total, cinco canes son de doble propósito, capacitados para custodia, guardia, protección y detección de aromas; además, se integran dos especializados en detección, dos en búsqueda y localización de explosivos, y uno enfocado en la detección de fentanilo.

Esta incorporación forma parte de un proceso de renovación natural dentro de la corporación, ya que cinco ejemplares actualmente en servicio han superado los ocho años de trabajo continuo, etapa en la que, por criterios técnicos y de bienestar animal, corresponde su retiro.