Un jurado ordena al comediante Bill Cosby pagar 20 millones de dólares por abuso sexual en 1972.

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Un jurado en California ha encontrado al actor estadounidense culpable de abusar sexualmente de Donna Motsinger, una antigua mesera de un restaurante en la localidad de Sausalito, que era frecuentado por el comediante. La demanda civil pudo ser admitida gracias a un cambio en la legislación sobre casos de agresión sexual que permite a las víctimas denunciar incluso tras haber transcurrido mucho tiempo.

Un jurado civil en el estado de California ha encontrado al actor y comediante estadounidense Bill Cosby responsable de haber abusado sexualmente de Donna Motsinger, una antigua mesera de un restaurante en la localidad de Sausalito que era frecuentado por el Cosby durante el auge de su carrera profesional.

El dictamen ordena a Cosby pagar 19,2 millones de dólares en daños en un caso que pudo ser admitido después de que California reformara sus leyes y eliminara los límites o prescripción para delitos sexuales.

Según la acusación, Cosby invitó a Motsinger a un evento cuando ambos tenían más de 30 años, luego la drogó a bordo de una limusina y abusó de ella dejándola en su residencia sin ropa interior.

Tras un juicio de casi dos semanas en Santa Mónica, el jurado declaró a Cosby, de 88 años, culpable de agresión sexual y abuso sexual contra Motsinger.

Según el diario estadounidense The New York Times, Motsinger declaró en documentos judiciales que había conocido a Cosby cuando trabajaba como mesera en el restaurante ‘Trident’.

Más tarde, cuando se dirigía a su casa, afirmó que Cosby se detuvo a su lado y la invitó a un espectáculo de monólogos que iba a presentar en el teatro ‘Circle Star’.

La mujer dijo que Cosby le dio vino y dos pastillas que ella creía que eran aspirinas, y que perdía y recuperaba el conocimiento mientras dos hombres la subían a una limusina.

“Se despertó en su casa sin nada puesto, salvo la ropa interior: sin blusa, sin sostén y sin pantalones”, se explica en la demanda. “Sabía que Bill Cosby la había drogado y violado”.

“Han tenido que pasar 54 años para que se hiciera justicia, y sé que para el resto de las mujeres esto no es suficiente, pero espero que les sirva de algo”, dijo Donna Motsinger tras conocer el fallo.

En los documentos presentados ante el tribunal, los abogados de Cosby argumentaron que las acusaciones se sustentan casi por completo en especulaciones y suposiciones, y señalaron que Motsinger admitía “abiertamente que no tiene idea de lo que pasó”.

El comediante y actor estadounidense, que ha sido acusado previamente de agresión sexual, no declaró en el juicio. Su abogada, Jennifer Bonjean, afirmó en un correo electrónico que están decepcionados y que apelarán el dictamen.

Bill Cosby llega al juzgado para enfrentarse a un cargo por delito grave de agresión sexual con agravantes, en Elkins Park, Pensilvania, el 30 de diciembre de 2015. © Matt Rourke, AP

Cosby fue una figura destacada de la cultura popular estadounidense de finales del siglo XX, entre otras cosas por su papel protagonista en “The Cosby Show”, que se emitió entre 1984 y 1992. El actor llegó a ser conocido como el “padre de Estados Unidos”.

¿Persecución o rendición de cuentas?

El actor se ha quejado durante años de que es una víctima del movimiento #MeToo y de que no ha podido trabajar durante años por causa de una andanada de demandas en su contra por violación, agresión sexual y acoso sexual presentadas por al menos 60 mujeres, acusaciones que él ha negado.

“Debido a las acusaciones, ya sean en la prensa, la radio, la televisión, las revistas o simplemente en Internet, no he trabajado en unos diez años, o incluso más”, dijo en un escrito presentado en el tribunal.

“Eso significa que no he ganado ni un centavo como artista, escritor o actor de televisión, salvo en reposiciones, y mi patrimonio neto se ha hundido como un submarino sin motor”, añadía en su testimonio.

Entre los testigos que declararon en el juicio se encontraba Andrea Constand, una gerente deportiva de la Universidad de Temple que acusó a Cosby de haberla drogado con tres pastillas para luego agredirla sexualmente en su casa de Pensilvania en 2004.

En 2018, un tribunal penal en ese estado declaró a Cosby culpable de tres cargos criminales contra Constand y le condenó a una pena de entre tres y diez años de cárcel.

En 2021, la Corte Suprema del estado anuló el veredicto contra Cosby tras determinar que se violaron las cláusulas de un acuerdo previo.

En 2005, Constand presentó una demanda civil que se resolvió en un acuerdo extrajudicial por una cantidad no revelada, pero que luego se informó estuvo por el orden de los 3,36 millones de dólares. Cosby salió en libertad tras cumplir casi tres años en una cárcel de máxima seguridad.

Con información de EFE, AP, AFP y medios locales.