Reconoce alcalde Marco Bonilla labor de bomberos y corporaciones tras incendio en tarimera.

• Destaca trabajo coordinado que evitó personas lesionadas y permitió sofocar el siniestro.

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, expresó su reconocimiento y agradecimiento a las y los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, así como al personal de diversas dependencias municipales y corporaciones de los tres órdenes de gobierno, por su destacada labor en el combate del incendio registrado en una fábrica de tarimas al norte de la ciudad.

A través de un mensaje dirigido a la ciudadanía, el Edil resaltó que, desde el momento en que se recibió el reporte durante la noche del día anterior, los cuerpos de emergencia trabajaron de manera ininterrumpida durante varias horas para lograr la extinción total del siniestro.

“Quiero agradecer mucho a nuestros héroes del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes permanecieron desde el momento del reporte del incendio y trabajaron toda la noche sin descanso, junto a personal de Protección Civil, Mantenimiento Urbano, policías y corporaciones de emergencia de los tres órdenes de gobierno”, expresó.

El Alcalde subrayó que gracias a la pronta intervención y al trabajo coordinado entre las distintas corporaciones, se logró evitar la pérdida de vidas humanas y no se registraron personas lesionadas, lo que calificó como un resultado del profesionalismo y preparación de los cuerpos de emergencia.

Asimismo, reconoció la valentía y entrega de quienes participaron en las labores, a quienes les expresó su reconocimiento a los héroes sin capa, que una vez más nos demostraron su compromiso con la seguridad de las familias chihuahuenses.

Finalmente, Marco Bonilla agradeció también a la ciudadanía por actuar con responsabilidad durante la contingencia, lo que permitió facilitar las labores de atención. Reiteró que Chihuahua puede tener confianza en sus instituciones, al asegurar que continuarán trabajando con orden, preparación y coordinación para salvaguardar la tranquilidad de la población.