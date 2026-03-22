HomeLocalAlerta Policía Cibernética por fraudes en paquetes vacacionales.
Local

Alerta Policía Cibernética por fraudes en paquetes vacacionales.

La redacciónfraudespolicia ciberneticavacaciones

Con la cercanía del periodo vacacional de Semana Santa, muchas familias comienzan a planear y buscar paquetes de viajes, por ello la Unidad Policía Cibernética de la Dirección de Seguridad Pública Municipal alerta a la ciudadanía sobre los fraudes en ofertas engañosas o agencias de viajes falsas.

Durante estas fechas es común que surjan fraudes relacionados con agencias de viajes falsas o promociones engañosas que ofrecen precios demasiado atractivos para ser reales y en la mayoría de los casos, solicitan pagos de anticipo y posteriormente desaparecen sin cumplir con los servicios acordados.

La DSPM recomienda a la ciudadanía verificar siempre la autenticidad de las agencias, evitar realizar depósitos a cuentas personales y desconfiar de ofertas que no cuenten con respaldo o información clara. También es importante revisar opiniones de otros usuarios y confirmar que los sitios web sean oficiales y seguros.

La Policía Cibernética exhorta a las y los ciudadanos a mantenerse alerta y seguir las siguientes recomendaciones:

• Acudir preferentemente al establecimiento físico
• Desconfiar de ofertas y precios tan bajos
• Verificar la reputación de las páginas con otros usuarios y buscar referencias
• Verificar que de preferencia cuenten con registro ante la Secretaría de Turismo (SECTUR)
• No confiar en páginas de redes sociales que se hayan creado recientemente, y que cuentan con reacciones negativas (me enoja o me divierte).

Quienes deseen recibir apoyo u orientación de la Policía Cibernética Municipal pueden comunicarse al teléfono 614427300, extensión 3214 en un horario de lunes a viernes de 8:30 am a 9:00 pm y sábados de 9:00am a 3:00 pm.

Tags :fraudespolicia ciberneticavacaciones