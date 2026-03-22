Alerta Policía Cibernética por fraudes en paquetes vacacionales.

Con la cercanía del periodo vacacional de Semana Santa, muchas familias comienzan a planear y buscar paquetes de viajes, por ello la Unidad Policía Cibernética de la Dirección de Seguridad Pública Municipal alerta a la ciudadanía sobre los fraudes en ofertas engañosas o agencias de viajes falsas.

Durante estas fechas es común que surjan fraudes relacionados con agencias de viajes falsas o promociones engañosas que ofrecen precios demasiado atractivos para ser reales y en la mayoría de los casos, solicitan pagos de anticipo y posteriormente desaparecen sin cumplir con los servicios acordados.

La DSPM recomienda a la ciudadanía verificar siempre la autenticidad de las agencias, evitar realizar depósitos a cuentas personales y desconfiar de ofertas que no cuenten con respaldo o información clara. También es importante revisar opiniones de otros usuarios y confirmar que los sitios web sean oficiales y seguros.

La Policía Cibernética exhorta a las y los ciudadanos a mantenerse alerta y seguir las siguientes recomendaciones:

• Acudir preferentemente al establecimiento físico

• Desconfiar de ofertas y precios tan bajos

• Verificar la reputación de las páginas con otros usuarios y buscar referencias

• Verificar que de preferencia cuenten con registro ante la Secretaría de Turismo (SECTUR)

• No confiar en páginas de redes sociales que se hayan creado recientemente, y que cuentan con reacciones negativas (me enoja o me divierte).

Quienes deseen recibir apoyo u orientación de la Policía Cibernética Municipal pueden comunicarse al teléfono 614427300, extensión 3214 en un horario de lunes a viernes de 8:30 am a 9:00 pm y sábados de 9:00am a 3:00 pm.