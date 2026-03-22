Realiza Turismo ExpoViaja 2026 en la ciudad de Chihuahua.

La Secretaría de Turismo realizó este fin de semana la vigésima edición de ExpoViaja 2026, en el Centro de Convenciones de la ciudad de Chihuahua.

La exhibición reunió a los principales prestadores de servicios turísticos de la entidad, tales como turoperadores, agentes de viajes, guías de turistas y aerolíneas, quienes ofrecen promociones especiales para el público en general que desee planear sus próximas vacaciones.

Como parte del festejo del 20 aniversario, la dependencia preparó una experiencia inmersiva de video y sonido con la temática “Chihuahua es Para Ti, ¡Conócelo!”, la cual presenta algunos de los principales atractivos y destinos del estado en un formato a gran escala.

Parte de las presentaciones de la actividad incluyeron los cinco Pueblos Mágicos, el Parque Barrancas, el centro histórico de la ciudad de Chihuahua, así como Ciudad Juárez y las dunas de Samalayuca, junto con imágenes de la gastronomía y la cultura de estas regiones.

Durante la ceremonia de inauguración se contó con la presencia del director del Fideicomiso de Promoción Turística ¡Ah Chihuahua!, Julio Omar Chávez, en representación del secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos.

Asimismo, estuvieron presentes el director de ExpoViaja, Adalberto Castro; la subdirectora de Turismo del municipio de Chihuahua, Vanesa Baca; la representante de la Organización de Mujeres Expertas en Turismo, Tere Lucy Domínguez; y el presidente de la Asociación de Turoperadores, Julio César Arizpe.

Todos los expositores cuentan con la acreditación oficial del Registro Nacional de Turismo, la cual garantiza los servicios ofertados.

El costo de acceso a ExpoViaja 2026 es de 20 pesos, con entrada gratuita para niñas y niños. En caso de que el visitante adquiera algún servicio, el costo de la entrada será reembolsado. El horario es de 11:00 a. m. a 8:00 p. m.