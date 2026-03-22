¿Aplicaste para PAAM 2026? Anuncia Municipio los resultados.

-Más de 7 mil 200 personas adultas mayores recibirán un paquete alimentario al mes por 10 meses.

El Gobierno Municipal, a través del DIF, da a conocer la lista de beneficiarios del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) con un total de 7 mil 265 personas adultas mayores que se apoyarán este año 2026.

Durante un periodo de 10 meses, las y los seleccionados recibirán un paquete alimentario mensual, mismo que será entregado en el centro comunitario que registraron como punto de recolección, el día que entregaron su documentación para ser parte del programa.

Para consultar la lista con los folios y nombres, podrán ingresar a la página del Gobierno Municipal: https://www.municipiochihuahua.gob.mx/, así como consultar los periódicos oficiales. En cuanto a los seleccionados de la zona rural, se les notificará por medio de sus presidentes seccionales.

Es importante mencionar que solo el adulto mayor, o la persona designada como su representante autorizado el día del registro, podrán recoger los apoyos que le corresponden. En caso de no haber otorgado los datos de la persona autorizada, en el momento del registro, deberán presentar un escrito libre o carta poder con la firma del beneficiario que contenga su autorización para que la persona en cuestión pase a recoger el apoyo, además de copias de las identificaciones de ambas personas.

Para mayores informes, podrán comunicarse a la Subdirección de Atención Alimentaria del DIF Municipal, al 072 en las extensiones 2232 y 2239 o acudir a sus instalaciones en calle Carbonel, número 4106, colonia San Felipe V Etapa, en un horario de atención de lunes a viernes, de 9:00 am a 3:00 pm.