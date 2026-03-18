Conduce con precaución en el Periférico, Mega Operativo de Limpieza estará hasta el viernes

Con el objetivo de tener una ciudad más limpia, ordenada y bonita, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, informa que el Mega Operativo de Limpieza en el Periférico de la Juventud se extenderá hasta el próximo viernes 20 de marzo.

Las labores se realizarán de 7:00 am a 3:00 pm, por lo que se invita a las y los conductores a transitar con precaución por esta importante vía, a fin de prevenir accidentes y garantizar la seguridad de quienes circulan por la zona.

Durante estos días, se contará con la presencia de cuadrillas de la Dirección de Mantenimiento Urbano, quienes estarán trabajando a lo largo del Periférico de la Juventud para mejorar las condiciones de este espacio tan transitado, por lo que se agradece de antemano la comprensión y colaboración de la ciudadanía.