Predicciones de los Oscar 2026: ¿Quién ganará y quién debería?.

A pocos días de los Premios de la Academia, y con varias carreras clave cada vez más reñidas, aquí están las predicciones finales de los expertos críticos de cine de la BBC.

1. Mejor película

La carrera por el Óscar a la mejor película suele tener dos favoritas al llegar la gran noche. ¿ Ganarán Moonlight o La La Land ? ¿Coda o The Power of the Dog ? Cuando comenzó la temporada de premios este año, parecía que esas dos favoritas serían Hamnet y One Battle After Another , ganadoras de los Globos de Oro a mejor drama y mejor musical o comedia, respectivamente. (¿Es One Battle After Another realmente un “musical o comedia”? Ese es otro artículo). Desde entonces, sin embargo, Hamnet ha retrocedido y Sinners ha tenido un impulso: la brillante película de terror sobre vampiros de Ryan Coogler se alzó con importantes premios en los Bafta y los Premios al Actor, y parece generar más y más buena voluntad cada vez que se habla de ella. One Battle After Another sigue siendo, por poco, la favorita. Paul Thomas Anderson ha creado una obra maestra increíblemente distintiva que ha triunfado en una ceremonia de premios tras otra. Su enfoque en los enfrentamientos entre inmigrantes indocumentados y agentes del orden estadounidenses también es de una actualidad asombrosa. Pero no ha estado exenta de controversia, con algunos comentaristas quejándose de su representación sexualizada de las mujeres negras . Mi presentimiento es que Sinners la superará, y One Battle After Another caerá en el último obstáculo. (Nota: No.)

2. Mejor director

En una carrera repleta de películas brillantes tan dispares como Boogie Nights y El Hilo Fantasma , Paul Thomas Anderson no ha ganado ni un solo Óscar —ni siquiera por guion, a menudo un premio de consolación— a pesar de sus 14 nominaciones hasta la fecha. Y aunque sin duda tiene a su favor la narrativa de “Es su turno”, no por eso debería ganar. Se necesita un gran director para hacer lo que hace en Una Batalla Tras Otra, uniendo múltiples hilos en una sola película cautivadora. Es políticamente actual, las interpretaciones son joyas cómicas, hay una conmovedora historia de padre e hija junto con acción de persecución de coches y comedia, y Anderson lo combina todo sin un solo momento débil. Ryan Coogler también es un gran director, y si Una Batalla no hubiera existido, el Óscar podría haber sido suyo, pero Anderson ha ganado todos los premios precursores, incluyendo el Bafta y el Premio del Sindicato de Directores. También es probable ganador como productor si One Battle gana el premio a mejor película, y es un fuerte contendiente en la categoría de guion adaptado, por lo que podría triplicar su recaudación en los Óscar en una sola noche. Pase lo que pase en esas otras categorías, no veo a nadie más ganando el premio a mejor director. No es solo su momento; la película refleja plenamente su visión y es una de las mejores de su carrera. (CJ)

3. Mejor actriz

De vez en cuando, hay una categoría de los Oscar que es prácticamente inevitable. El año pasado, fue la de mejor actor de reparto: Kieran Culkin no paraba de ganar premios por su vibrante interpretación en Un Dolor Real, así que a nadie le sorprendió que añadiera un Oscar a su palmarés. El equivalente de este año es la categoría de mejor actriz. Desde el estreno de Hamnet en el Festival de Cine de Telluride en agosto, se ha estado prediciendo que Jessie Buckley ganaría el Oscar por su feroz interpretación de la esposa de Shakespeare . Y en los meses transcurridos desde entonces, no ha surgido ninguna contrincante seria. No me convenció tanto la lágrima de Chloé Zhao como algunos críticos, y era escéptico sobre las largas escenas de gritos y llanto que bien podrían haber tenido escrito “Clip de Oscar” en la parte inferior de la pantalla. Pero Buckley es una actriz deslumbrantemente carismática y talentosa que desde hace tiempo estaba destinada a ganar un Premio de la Academia. Si este es su año, entonces no puedo quejarme, aunque pensé que tres de las otras nominadas –Rose Byrne, Renate Reinsve y Emma Stone– dieron actuaciones mejores y más matizadas. (NB)

4. Mejor actor

Hubo un tiempo, allá por diciembre, en que Timothée Chalamet parecía que este era el Oscar que perdería, y ahora parece que realmente lo perderá. Michael B. Jordan ha brillado últimamente por una buena razón: es dinámico en Sinners y el corazón de la película. Y tiene una ventaja en cuanto a dificultad, interpretando a gemelos idénticos. No le quita nada a su brillante actuación el observar una realidad en las votaciones de los Oscar: ese tipo de actuación llamativa es justo lo que buscan. Chalamet ofrece una de sus actuaciones más completas en Marty Supreme, y aún tiene una oportunidad, pero perdió el Bafta ante Robert Aramayo y, lo más importante, perdió el premio al mejor actor (anteriormente SAG) ante Jordan. Y en los últimos meses, la fortuna de Marty Supreme en los premios ha seguido menguando mientras Sinners seguía ganando terreno. Supongo que Jordan ganará, pero si yo votara, se lo daría a Wagner Moura por su profunda y natural actuación en El agente secreto . De hecho, esta categoría podría tener el grupo de nominados más fuerte del año, y un empate de cinco que incluyera a Leonardo DiCaprio y Ethan Hawke también estaría bien. (CJ)

5. Mejor actor de reparto

Me encanta la actuación de Sean Penn en Una Batalla Tras Otra. Valiéndose de todo, desde su postura rígida hasta su corte de pelo rubio decolorado y una batería de tics y muecas, Penn se transforma en un grotesco descomunal: el malvado pero desventurado Coronel Lockjaw. Penn ha ganado un Bafta y un premio al mejor actor hasta el momento, pero se enfrenta a Stellan Skarsgård, quien está formidable como un villano diferente, un director de cine egocéntrico, en Sentimental Value . La gran diferencia entre ambos es que Penn ya tiene dos Óscar, por Mystic River y Milk, mientras que Skarsgård, de 74 años, no tiene ninguno. Además de ofrecer una de sus caracterizaciones más profundas, podría ganar simplemente porque la industria cinematográfica estadounidense le tiene mucho cariño, y, por cierto, a sus hijos Alexander y Bill. (Nota: No …

6. Mejor actriz de reparto

Esta ha sido una de las categorías más difíciles de predecir de toda la temporada, y lo sigue siendo. Primero, Amy Madigan fue la favorita por “Armas”, luego, Teyana Taylor por “Una Batalla Tras Otra”, y ahora Madigan podría volver a liderar tras ganar el premio a la Mejor Actriz. ¿Quién sabe? Madigan tiene una larga y respetada carrera a sus espaldas, lo cual juega a su favor, y Taylor irrumpió en la pantalla con la presencia que crea estrellas de cine. Es una clásica contienda entre veteranos y debutantes, que podría ir en cualquier dirección, pero le doy la ventaja a Taylor por el gran impulso de “Una Batalla Tras Otra”. Por supuesto, “Sinners” también tiene impulso, y Wunmi Mosaku ganó los Bafta, así que podría dar la sorpresa. E Inga Ibsdotter Lilleaas ofrece una actuación tan magnífica, aunque más discreta, en “Valor Sentimental”, que diría que debería ganar. Pero seamos realistas sobre esta contienda. La votación para los Óscar ya terminó, así que para Madigan y Taylor todo ha terminado, salvo la emoción. (CJ)

7. Mejor guion original

Con un récord de 16 nominaciones al Oscar, Sinners seguramente ganará en varias categorías. La más probable es la de mejor guion original. De hecho, considerando que Sinners fue la película más taquillera del mundo en 2025 que no se basaba en una propiedad intelectual existente, se podría argumentar que el guion de Ryan Coogler ya es el guion original más exitoso del año. Y no olvidemos que Coogler también es el guionista y director de las enormemente rentables Pantera Negra y Creed, por lo que la Academia probablemente debería haberle otorgado un Oscar hace años. Pero incluso si ignoramos la recaudación de taquilla de sus películas, su guion de Sinners se erige como un logro importante. Coogler ha escrito una película de terror que te mantiene en vilo, pero también es un ingenioso thriller de gánsteres de época y un musical estridente que presenta la música afroamericana como una fuerza mágica capaz de deformar el tiempo y el espacio. Sería apropiado que el Óscar al mejor guion original recayera en un guion tan original. (Nota: El texto original en inglés es incoherente y requiere más contexto para traducirlo).

8. Mejor guion adaptado

¿Bugonia? ¿Frankenstein? ¿Sueños de tren? A pesar de todos los méritos de estas películas, ninguna ha tenido un guion alabado, así que Hamnet y Una batalla tras otra son las únicas candidatas reales al Oscar al mejor guion adaptado. Para mí, el guion de Hamnet de Chloé Zhao y Maggie O’Farrell es simplista y superficial comparado con la novela de O’Farrell, azotándonos con temas que surgen de sus páginas, mientras que la adaptación de Paul Thomas Anderson de Vineland de Thomas Pynchon es otra cosa. De hecho, es más preciso decir que Una batalla tras otra se inspiró en el libro en lugar de adaptarlo. A lo largo de muchos años, Anderson ha tomado fragmentos de Pynchon, pero los ha reensamblado en una nueva forma cinematográfica, acelerando la historia a un ritmo vertiginoso, imprimiéndole sus propios sentimientos sobre la paternidad, añadiendo toques de humor negro y tanto material contemporáneo sacado de los titulares que nadie diría que la novela se publicó en 1990. El guion ya ha ganado un Bafta y un Globo de Oro. Sería sorprendente que no ganara también un Oscar. (Nota: El guion no está disponible en español).

9. Mejor película de animación

Los productores de la gala de los Oscar siempre intentan destacar las películas más populares del año, a menudo una lucha inútil, pero su deseo se cumplirá con KPop Demon Hunters , que seguro ganará. ¿Y por qué no? La idea de un grupo femenino que lucha contra monstruos y salva el mundo es inspiradora. La película es divertida, colorida y alegre. Tiene un fuerte mensaje de ser fiel a uno mismo, canciones pegadizas (Golden seguramente ganará el premio a la mejor canción original) y es un gran éxito mundial. Ha ganado casi todos los premios en esta categoría antes de los Oscar, y la única razón por la que no ganó un Bafta es porque no se estrenó en los cines del Reino Unido y no era elegible. Zootopia 2 sí ganó ese premio, y también es un gran éxito de taquilla, pero los animales de dibujos animados enérgicos no son rival para la originalidad de los cazadores de demonios cantantes. (CJ)

10. Mejor película internacional

Las cinco nominadas se encuentran entre las películas más fuertes del año, independientemente del país. Y en una clara señal de que el cine es global, las dos favoritas de la categoría, The Secret Agent y Sentimental Value, también están, merecidamente, nominadas a mejor película. The Secret Agent, un oportuno y emocionante thriller político sobre Brasil bajo una dictadura, debería ganar. Mezclando historias personales y políticas, está construida alrededor de una actuación carismática de Wagner Moura. Y aunque Kleber Mendonça Filho no fue nominado a mejor director, estuvo en la conversación antes. Llegando solo un año después de la primera victoria de Brasil, para I’m Still Here , otro Oscar para el país parece emocionante. Pero creo que es un poco más probable que el premio recaiga en Sentimental Value de Noruega, que tiene nueve nominaciones, incluyendo tres en actuación, así como dirección y guion original para Joachim Trier. Incluso más importante que esa demostración de fuerza, este elocuente y emotivo drama familiar hace que sea fácil sumergirse en su mundo. Eso podría darle una ventaja suficiente sobre el más desafiante Agente Secreto. (CJ)

La 98ª edición de los Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo.