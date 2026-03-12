lianza entre Municipio y WLO brindará capacitaciones en innovación y tecnología.

Mediante cursos y talleres en línea, emprendedores, trabajadores y ciudadanos podrán seguir preparándose.

El Gobierno Municipal y la Organización Mundial de Alfabetización (WLO), impulsan el programa “Misión Talento”, iniciativa para fortalecer el talento local con capacitaciones y certificaciones accesibles para la ciudadanía.

Buscan preparar a las familias para un mercado laboral en constante evolución donde la innovación, digitalización y nuevas tecnologías son cada vez más necesarias. Esta alianza, permitirá acercar programas de formación en línea para el desarrollo de dichas habilidades.

Misión Talento es un programa abierto a todo público, dirigido a todas aquellas personas que desean continuar su formación, actualizar sus conocimientos y adquirir nuevas herramientas.

Las y los interesados pueden registrarse y acceder a los programas de formación en línea a través de la plataforma www.wlo.es, donde encontrarán diversas opciones de capacitación impulsadas por la WLO, orientadas al aprendizaje continuo y al fortalecimiento del talento.