Nancy ‘La China’ Frías recorre las colonias Rodolfo Fierro y Dumas para escuchar y atender a las familias.

Chihuahua, Chih.- Como parte de su compromiso de mantener un contacto cercano y permanente con la ciudadanía, Nancy “La China” Frías realizó un recorrido por las colonias Rodolfo Fierro y Dumas, donde sostuvo encuentros con vecinas y vecinos para escuchar sus inquietudes, conocer sus necesidades y refrendar su disposición de trabajar en equipo por el bien de las familias chihuahuenses.

Durante la jornada, la China Frías caminó por diversas calles de ambas colonias, dialogando directamente con habitantes de la zona, quienes compartieron preocupaciones relacionadas con servicios públicos, seguridad, mantenimiento de calles y mejoras en los espacios comunitarios.

Las y los vecinos aprovecharon el encuentro para expresar sus propuestas y señalar áreas de oportunidad para mejorar su entorno. Ante ello, la diputada reiteró que uno de los pilares de su trabajo es mantener cercanía con la gente y construir soluciones desde el territorio, escuchando de primera mano a quienes viven día a día las necesidades de sus comunidades.

“Para mí es muy importante recorrer las colonias, tocar puertas y escuchar directamente a las vecinas y vecinos. Solo así podemos entender realmente qué está pasando en cada comunidad y trabajar para encontrar soluciones que mejoren su calidad de vida”, expresó Nancy “La China” Frías.

Asimismo, destacó que estos recorridos forman parte de una dinámica permanente de trabajo que busca fortalecer la participación ciudadana y generar gestiones que impacten positivamente en la vida cotidiana de las familias.

“Las colonias son el corazón de nuestra ciudad. Aquí es donde se construye comunidad, donde se forman las familias y donde debemos enfocar nuestros esfuerzos. Mi compromiso es seguir cercana a la gente, escuchando y gestionando para que cada colonia tenga mejores condiciones y más oportunidades”, añadió la legisladora.

Finalmente, Nancy “La China” Frías reiteró que continuará visitando diferentes colonias de Chihuahua, manteniendo un diálogo abierto con la ciudadanía y promoviendo acciones que permitan atender las necesidades más sentidas de la población, siempre trabajando de la mano con las y los vecinos para construir mejores comunidades.