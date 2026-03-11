A los 94 años de edad concluye su educación Primaria en el Ichea.

Don José Encarnación está decidido a terminar la Secundaria y ser ejemplo para su familia

José Encarnación Ortega Fuentes, de 94 años de edad y originario del estado de Jalisco, recibió su certificado de Primaria, luego de acreditar sus exámenes en el Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (ICHEA), en Ciudad Juárez.

Se le entregó su documento en la graduación de usuarios del ICHEA que concluyeron su Educación Básica gracias a la participación de estudiantes del CBTis No.114, quienes inscribieron y asesoraron a familiares, amigos y conocidos, en los servicios del Instituto.

Don José Encarnación trabajó desde niño para ayudar a su madre y sus hermanos; se dedicaba a las labores del campo y recuerda: “al empezar las siembras en el mes de junio y hasta octubre, no pude asistir a la escuela de manera regular como los otros niños”, compartió.

Debió repetir tres años el tercer grado por no poder acudir regularmente a clases: “Nunca pude concluir la Primaria, hasta que conocí al Ichea”, dijo.

Relató que en el año 1958, luego de trabajar en Agua Prieta, Sonora, tomó un camión rumbo a Ciudad Juárez, donde vive desde entonces.

Esperanza, una de sus hijas, fue quien lo motivó para que se acercara al Instituto, ella trabaja en una secundaria y una alumna del plantel del CBTis No.114 que realiza su servicio social, le dijo que en su escuela apoyaban a familiares o amigos para concluir su Primaria o Secundaria.

Fue gracias al acuerdo entre el CBTis No.114 y el Ichea, que la información llegó a la familia de Don José Encarnación, para que se inscribiera, recibiera asesoría y presentara sus exámenes.

En la actualidad, Don José Encarnación vive con su pareja y tienen 10 hijos, 18 nietos y 6 bisnietos, y sostiene que la educación es fundamental para salir adelante.

“No se aparten de la educación, compren libros, lean información que les ayude a aprender, así se superan y se distraen de tantas cosas que pasan en la actualidad”, expresó Don José Encarnación, quien está decidido a concluir también la Secundaria.