Diputado Arturo Zubía realiza primera entrega de pollitas ponedoras y de engorda

El diputado Arturo Zubía Fernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), y representante del Distrito XX, realizó la primera entrega del programa de pollitas ponedoras y de engorda, beneficiando a 50 familias con un total de 1,400 aves.

Este programa tiene como objetivo fortalecer la economía familiar y promover la producción de alimentos en los hogares, impulsando la creación de granjas de traspatio que permitan a las familias contar con huevo y carne para su consumo, e incluso generar un ingreso extra.

Durante la entrega, el legislador destacó que este tipo de apoyos buscan brindar herramientas a la ciudadanía para mejorar sus condiciones de vida.

“Estamos incentivando a que la gente tenga alimento en su casa y no esté batallando. Queremos que las familias tengan la oportunidad de producir para su propio consumo y fortalecer su economía”, expresó.

Asimismo, agradeció la confianza de las familias beneficiadas y reiteró su compromiso de seguir gestionando programas que impacten positivamente en las comunidades.

“Gracias por confiar y creer que todo esto era posible. Seguiremos trabajando para acercar más apoyos que beneficien directamente a nuestra gente”, señaló.

Con estas acciones se busca fortalecer el autoconsumo, la seguridad alimentaria y el desarrollo de proyectos productivos familiares en la región.