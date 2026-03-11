Comparte secretario de Hacienda con Index proyectos estratégicos financiados con el 1% adicional del ISN

El secretario de Hacienda del Estado, José de Jesús Granillo, sostuvo una reunión con integrantes del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) en la capital, con quienes dialogó sobre el destino de los recursos provenientes del incremento del 1 por ciento al Impuesto Sobre Nómina (ISN).

Durante su exposición, explicó que las obras anunciadas por la gobernadora Maru Campos buscan principalmente mejorar la movilidad, fortalecer la competitividad de la entidad y generar mejores condiciones para el desarrollo económico.

Destacó que varios de los proyectos dados a conocer durante en el 4to Informe de Gobierno, están pensados también para atender las necesidades de la industria y facilitar la actividad productiva en la ciudad de Chihuahua.

Las obras incluyen la construcción del paso superior en Fuerza Aérea Mexicana y Palestina, el paso a desnivel en el cruce de bulevar Juan Pablo II y Quinta Real, el paso inferior en la salida a Cuauhtémoc a la altura de la calle 120, la adecuación de retornos en prolongación Teófilo Borunda en la zona del Reliz y la conexión vial hacia la salida a Cuauhtémoc, por Labor de Terrazas.

Asimismo, se contemplan proyectos estratégicos para optimizar la movilidad en la salida a Ciudad Juárez, con la construcción de tres pasos a desnivel en los cruces de avenida Tecnológico con avenida Desarrollo, avenida Prieto Luján y avenida Los Arcos.

Lo anterior, aunado a la renovación de la Deportiva Pistolas Meneses, la culminación de la remodelación del Teatro de los Héroes y la construcción de una nueva planta tratadora de aguas al norte de la ciudad.

Granillo subrayó que estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno del Estado de destinar los recursos públicos a proyectos que generen impacto real en el desarrollo del estado, mismos que se realizarán con los recursos del 1 por ciento adicional del ISN aprobado este año en Chihuahua.

Durante su intervención también abordó las estrategias que se impulsan para fortalecer el desarrollo económico y la vinculación con la industria.

Explicó que se puso en marcha Talento STEM, un programa de 40 millones de pesos (mdp) orientado a equipar instituciones educativas con tecnología y certificaciones acordes a las necesidades de la industria.

Asimismo, se lanzará PROVEE+, un esquema de más de 40 millones de pesos destinado a respaldar a proveedores locales y facilitar su integración a las cadenas globales de suministro.

Añadió que también se fortalecerá el acceso al financiamiento para las empresas locales, pues mediante programa Impulso NAFIN, se destinaron 50 mdp que, gracias al efecto multiplicador con la banca, se traducen en 900 mdp en créditos para micro, pequeños y medianos negocios chihuahuenses.

El funcionario reiteró la importancia de mantener un diálogo permanente con el sector productivo para fortalecer la coordinación y asegurar que las inversiones públicas contribuyan a mejorar las condiciones para la industria, el crecimiento económico y el bienestar de la ciudadanía.