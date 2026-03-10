Trump advierte a Irán si bloquea el paso de petróleo por Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que su país responderá con una ofensiva “20 veces más fuerte” si Irán bloquea el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más importantes del mundo.

La advertencia surge tras un nuevo aumento de la tensión en la zona y después de que la Guardia Revolucionaria iraní afirmara que atacó un petrolero el fin de semana.

“Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, será golpeado por Estados Unidos VEINTE VECES MÁS FUERTE de lo que ha sido hasta ahora”, afirmó Trump en su cuenta de Truth Social.

“Eliminaremos objetivos fácilmente destructibles que harán prácticamente imposible que Irán se reconstruya como nación”, agregó.El mandatario estadounidense reforzó su advertencia con un mensaje dirigido directamente a Teherán. “Muerte, fuego y furia se abrirán sobre ellos, pero espero y rezo que eso no suceda”, escribió.

Las declaraciones del presidente estadounidense llegaron después de que la Guardia Revolucionaria de Irán anunciara un ataque contra un petrolero en el estrecho de Ormuz durante el fin de semana. Según el comunicado del cuerpo militar iraní, el paso marítimo se encuentra cerrado al tráfico debido a la escalada del conflicto en la región.El estrecho de Ormuz se ubica entre el Golfo Pérsico y el océano Índico y constituye uno de los puntos estratégicos más sensibles del comercio energético mundial. Por ese corredor transita cerca del 20% del petróleo que se comercializa en el planeta, lo que convierte cualquier interrupción en una amenaza directa para los mercados energéticos internacionales y para las rutas de suministro globales.

La tensión en el área aumentó tras el despliegue militar de Estados Unidos. Washington envió a la región su mayor portaaviones, el USS Gerald R. Ford, que atravesó el canal con rumbo a Oriente Medio.

El movimiento militar se produjo en medio del aumento de los enfrentamientos indirectos entre Estados Unidos e Irán y de los ataques atribuidos a fuerzas iraníes contra objetivos marítimos.

Durante la jornada del lunes, Trump también emitió mensajes contradictorios sobre el estado del conflicto con Irán.

En una primera declaración sostuvo que la guerra “prácticamente había terminado”. Más tarde, el mandatario adoptó un tono diferente al reconocer la incertidumbre sobre el rumbo de los acontecimientos.

Trump afirmó que todavía no sabía “hasta donde podían llegar” los ataques.

El presidente estadounidense también aseguró que su gobierno evalúa tomar el control total del estrecho de Ormuz.

La posibilidad de una intervención directa en el paso marítimo aparece en medio de un aumento de las amenazas cruzadas entre Washington y Teherán y del riesgo de una escalada militar en la región del Golfo.Mientras tanto, la Guardia Revolucionaria iraní lanzó su propia advertencia a los países de la región.

En un mensaje público, el cuerpo militar ofreció “paso libre” por el estrecho de Ormuz a los Estados que decidan expulsar a los embajadores de Estados Unidos e Israel de sus territorios.

En su comunicado más reciente, la Guardia Revolucionaria del régimen iraní cuestionó las afirmaciones del presidente estadounidense sobre la seguridad en la zona.

“(Trump) Afirma la presencia de buques comerciales y militares en la región y su fácil paso por el estrecho de Ormuz; mientras tanto, buques de guerra estadounidenses se han estacionado a más de 1.000 kilómetros de la zona para protegerse de los potentes misiles y drones iraníes”, sostuvo el organismo militar.(Con información de EFE)