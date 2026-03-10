Abre Municipio convocatoria para aparatos auditivos del programa “Todo Oídos

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), invita a la ciudadanía a participar en la convocatoria “Todo Oídos”, dirigida a personas que viven con discapacidad auditiva.

Lo anterior para entregar aparatos auditivos a quienes cumplan con los requisitos establecidos, con el objetivo de apoyar la comunicación y facilitar el desarrollo de actividades en el hogar, la escuela o el trabajo.

Las personas interesadas deberán reunir su documentación y acudir a las instalaciones del IMPAS, de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm para iniciar su solicitud, donde también deberán agendar una cita médica para su valoración.

La recepción de solicitudes estará disponible hasta el 27 de marzo de 2026.Para más información, la ciudadanía puede comunicarse al 072, extensiones 5496 y 2388 en el horario ya mencionado.

También se invita a informarse en las redes sociales oficiales del IMPAS, donde se compartirán detalles y actualizaciones sobre esta convocatoria.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de acercar apoyos que contribuyan al cuidado de la salud auditiva y a mejorar la comunicación de las personas con discapacidad auditiva.