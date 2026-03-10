Inicia Municipio construcción del soporte del arco en la Gaza de Incorporación.

-Se exhorta a la ciudadanía a circular con precaución por la zona.

Como parte del avance en la construcción de la Gaza de Incorporación que conectará la avenida Teófilo Borunda con el periférico de la Juventud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, inició los trabajos para la construcción del soporte del arco de esta importante obra vial.

Las primeras labores contemplan la reubicación de una línea de conducción de agua potable y posteriormente la excavación de las zapatas que servirán como base para los apoyos del arco que formará parte de esta solución vial, diseñada para mejorar la movilidad en una de las zonas con mayor flujo vehicular de la ciudad.

Debido a esta etapa de construcción, la circulación en la rampa de incorporación de la avenida Teófilo Borunda al periférico de la Juventud, en sentido norte-sur, permanecerá temporalmente deshabilitada.

Por lo anterior, se invita a la ciudadanía a tomar en cuenta las siguientes recomendaciones al circular por la zona:

Salir con al menos 20 minutos de anticipación.

Circular a velocidad moderada.

Respetar los señalamientos preventivos.

Mantener la atención al conducir y evitar distracciones.

Utilizar vías alternas como la avenida Politécnico Nacional hacia el bulevar Ortiz Mena, o continuar por la avenida Teófilo Borunda y tomar el primer retorno a la altura del parque El Acueducto.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso con las y los habitantes de Chihuahua Capital al continuar impulsando obras que mejoren la movilidad de la ciudad, con el objetivo de que las familias pasen menos tiempo en el tráfico y más tiempo en sus hogares. Las molestias son temporales, pero los beneficios serán permanentes.