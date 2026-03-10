Hoy Chihuahua levanta un símbolo que une a todo México: Marco Bonilla en brindis de la Copa del Mundo.

Durante el brindis de honor que se ofrecio la noche del lunes a diversas personalidades del estado de Chihuahua, el alcalde Marco Bonilla, destacó que en estos dos días Chihuahua recibe algo más que un trofeo: un símbolo que pertenece a todo el mundo.

El alcalde capitalino, Marco Bonilla, agradeció a Jose Borda, de Arca Continental; Mariana Torregitar de Cocacola Company; Edibray Gomez secretario de Turismo del Estado en representación de la gobernadora Maru Campos y Vichenzo Laquinta, jugador FIFA; por haber hecho realidad el sueño de tener la Copa de Mundo en Chihuahua Capital.

Bonilla Mendoza afirmó que la Copa del Mundo es un objeto lleno de recuerdos: de partidos, de goles; de festejos y también de tristezas.

FInalmente Marco Bonilla dijo que la Copa del Mundo es un trofeo que representa sueños de un país que está por vivir algo histórico: organizar un Mundial por tercera vez, ademas de los sueños de millones de niñas y niños que ven este trofeo e imaginan levantarlo algún día.