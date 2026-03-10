Entrega Secretaría de Turismo 80 Distintivos de Calidad Turística a empresas del municipio de Chihuahua.

-Se reconoció a 42 prestadores de servicios turísticos con certificaciones que avalan estándares de calidad

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, entregó 80 Distintivos de Calidad Turística a 42 empresas prestadoras de servicios del municipio de Chihuahua, con el propósito de fortalecer la profesionalización del sector y brindar mayor certeza y confianza a las y los visitantes.

Las certificaciones otorgadas corresponden a Punto Limpio, Moderniza (M), Distintivo H, Sistema de Clasificación Hotelera y Sello Especializado de Turismo Incluyente, acreditaciones que garantizan que los establecimientos cumplen con rigurosos estándares nacionales en materia de calidad, higiene, procesos y atención al cliente.

Con el Distintivo Punto Limpio fueron reconocidas 25 empresas con un total de 54 acreditaciones; con Distintivo H fueron galardonadas dos empresas correspondientes al ramo hotelero y de la salud.

En la categoría Moderniza (M) se reconoció a 17 establecimientos de hotelería, turismo y servicios, en tanto que dos empresas más recibieron el Sello Especializado de Turismo Incluyente.

Con estas acciones, la Secretaría de Turismo refrenda su compromiso de impulsar la calidad y competitividad del sector, fortaleciendo la cadena de valor y consolidando al estado de Chihuahua como un destino confiable y profesional.