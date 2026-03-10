Diputada Xóchitl Contreras conmemora el Día Internacional de la Mujer con foro y encuentro con mujeres del Distrito 5.

Ciudad Juárez, Chih.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, la diputada Xóchitl Contreras realizó un desayuno-conferencia en el Distrito 5 de Ciudad Juárez, donde decenas de mujeres se reunieron para dialogar, aprender y reflexionar sobre temas fundamentales para su seguridad y bienestar.

Durante el encuentro se impartieron pláticas enfocadas en identificar el acoso y hostigamiento sexual, así como en la prevención del abuso sexual en la infancia y la adolescencia, temas que fueron desarrollados con el apoyo del Instituto Chihuahuense de las Mujeres.

El evento contó con una excelente participación y respuesta por parte de las mujeres asistentes, quienes aprovecharon el espacio para informarse, compartir experiencias y fortalecer la comunidad.

Como parte del encuentro, la diputada ofreció un desayuno para las asistentes y entregó flores a las mujeres presentes, como un gesto de reconocimiento y agradecimiento por su participación y por el papel fundamental que desempeñan en la sociedad.

“Más allá de una fecha, el 8 de marzo es una oportunidad para escuchar a las mujeres, generar espacios de información y seguir impulsando acciones que fortalezcan su seguridad, sus derechos y su bienestar”, expresó la legisladora.

Xóchitl Contreras reiteró que estos encuentros forman parte de su trabajo permanente en campo, recorriendo colonias y acercando información útil a las familias del distrito que la eligió como su representante.

“Seguiremos trabajando cerca de la gente, escuchando y construyendo juntos soluciones para nuestro Distrito 5. Cuando las mujeres están informadas y acompañadas, toda la comunidad se fortalece”, concluyó.

Con actividades como esta, la diputada reafirma su compromiso de seguir impulsando acciones en favor de las mujeres y de mantener un trabajo cercano con las familias de Ciudad Juárez.