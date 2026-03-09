Para despedir el invierno: ¿Qué estados afectará la cuarta tormenta invernal en México durante la semana?.

El Financiero

La Cuarta Tormenta Invernal, en interacción con el Frente Frío 40, provocará heladas de hasta -10 grados, vientos intensos y posible caida de nieve en el norte del país.

A despedir el invierno como se merece, con un frío que cala hasta los huesos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre la formación de la Cuarta Tormenta Invernal de la temporada, la cual provocará intensas heladas y lluvias fuertes en las regiones del noroeste y norte del país.

De acuerdo con las autoridades meteorológicas, este fenómeno se originará por la interacción de una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera con el Frente Frío número 40.

Estas condiciones climatológicas provocarán un descenso considerable en la temperatura, rachas intensas de viento y probabilidad de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Baja California, Sonora y Chihuahua.

De igual forma, se prevé que la tormenta invernal se desplace gradualmente sobre Sonora y Chihuahua durante el 10 y 11 de marzo, y posteriormente ingrese a Texas, en Estados Unidos, aunque sus efectos se mantendrán en varias regiones del país.

¿Qué estados se verán más afectados por la Cuarta Tormenta Invernal?

De acuerdo con el reporte de 96 horas del SMN, el avance de la Cuarta Tormenta Invernal provocará un descenso importante en las temperaturas durante las madrugadas de la semana.

Aunque las heladas más intensas se concentrarán en el norte del país, también se prevén bajas temperaturas en algunos estados del centro y sur, donde el termómetro bajará entre los 0 y -5 grados.

Si ya estabas doblando las cobijas de tigre para guardarlas, será mejor que las saques del clóset si vives en los siguientes estados:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 grados: Chihuahua y Durango.

Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 grados: Baja California, Sonora, Zacatecas y Estado de México.

Baja California, Sonora, Zacatecas y Estado de México. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados: Baja California Sur, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

En el noreste del país, el frente frío número 40 interactuará con aire cálido y húmedo del Golfo de México, lo que generará lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

¿En qué estados hará calor en México en los próximos días?

Pese al impacto de la Cuarta Tormenta Invernal en el norte del país, la onda de calor no dejará de afectar a gran parte del territorio nacional, donde se esperan temperaturas máximas entre los 35 y 45 grados en varias regiones, principalmente en el occidente y sur.

Estas son las entidades que se verán afectadas por el calor a lo largo de la semana, de acuerdo con las autoridades meteorológicas:

Temperaturas máximas de 40 a 45 grados: Michoacán (suroeste), Guerrero (noroeste) y Oaxaca (istmo).

Michoacán (suroeste), Guerrero (noroeste) y Oaxaca (istmo). Temperaturas máximas de 35 a 40 grados: Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados: Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste), Veracruz y Quintana Roo.

Las autoridades meteorológicas también informaron que el frente frío número 40 será reforzado por una masa de aire polar, lo que dará paso a un evento de “Norte” que provocará fuertes rachas de viento en Tamaulipas y Veracruz, así como en la región del istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas.