Gobierno del Estado coordina despliegue para garantizar seguridad durante marcha del 8M.

La gobernadora Maru Campos dio seguimiento desde el Centro de Mando C7-iA al desarrollo de la marcha realizada por el Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de garantizar que la jornada se llevara a cabo de manera segura, libre y tranquila para todas las participantes.

Durante la tarde de este domingo, la mandataria encabezó una reunión de coordinación con autoridades de seguridad y protección civil, en la que se monitoreó en tiempo real el desarrollo de la movilización en la capital del estado.

Participaron el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya y el fiscal general del Estado, Cesar Jáuregui.

Como parte del dispositivo preventivo, corporaciones de seguridad, Policía Vial, Protección Civil y unidades médicas permanecieron disponibles en distintos puntos de la ciudad para brindar apoyo en caso de ser necesario, privilegiando en todo momento el respeto al derecho de las mujeres a manifestarse.

Las autoridades destacaron que el despliegue tuvo un carácter preventivo y de resguardo, sin intervención en la movilización, con el propósito de cuidar la tranquilidad durante la jornada, así como la integridad de quienes participaron.

El Gobierno del Estado reitera su compromiso de garantizar condiciones de respeto, seguridad y libertad para que las mujeres puedan expresarse y manifestarse.