Maru Campos entrega en Parral equipamiento para 110 escuelas de la región sur.

La gobernadora Maru Campos encabezó en Parral la entrega de mobiliario y equipo, para 110 escuelas de municipios de la región sur del estado, en los que son atendidos más de 25 mil niñas y niños.

Entre los apoyos, en los que se hizo una inversión superior a los 2 millones de pesos se incluyen sillas, butacas, luminarias, aires acondicionados, pintura e impermeabilizante, que se distribuirán en planteles de Guachochi, Rosario, Coronado, Matamoros y Parral, entre otros.

La mandataria afirmó a los alumnos de la escuela primaria Estatal “Insurgentes”, donde se efectuó la ceremonia, que la intención de su Gobierno es que puedan cumplir sus sueños, porque son valiosos.

Recordó que las minas de Parral por generaciones han ofrecido trabajo a la población y mejorado la economía del país, una actividad difícil, por el tratamiento especial que se realiza para la extracción de metales preciosos como el oro.

“Con esto les quiero decir que las cosas que valen la pena como el oro cuestan trabajo y cuestan mucho esfuerzo. También ustedes pueden reflejarse en lo que es el oro”, añadió.

La titular del Ejecutivo dijo que este mobiliario permitirá al alumnado crecer, estudiar y vivir de forma tranquila.

En su intervención, el alcalde de Parral, Salvador Calderón, mencionó que la educación no se promete, se respalda con hechos, por lo que agradeció a la Gobernadora por el respaldo recibido por las instituciones educativas de la región.

En el acto estuvieron presentes además el presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez; el secretario de Salud, Gilberto Baeza; el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón y el director del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa, Iván Ortega.