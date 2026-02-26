Invitan al medio maratón arriba Chihuahua 2026

Juan Abdo, titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, invita a la ciudadanía a participar en el Medio Maratón Arriba Chihuahua, que celebrará su 14ª edición el domingo 19 de abril de 2026.

La salida se realizará a las 8:00 a.m. desde la Universidad Valle de México, en la ciudad de Chihuahua.

El evento contará con tres distancias:5 km recreativos10 km21 km (prueba competitiva)Se premiará a un total de 36 atletas de todas las categorías, reconociendo el esfuerzo y desempeño deportivo de las y los participantes.Se espera la participación de aproximadamente 650 atletas, provenientes de todo el estado de Chihuahua, la zona norte del país y corredores extranjeros, lo que consolida al Medio Maratón Arriba Chihuahua como uno de los eventos atléticos más importantes de la región.

Esta competencia será la primera carrera del Serial Municipal de Carreras Urbanas, contando con el respaldo del Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.Además, el evento ha sido seleccionado por el programa FITA de la Secretaría de Turismo del Estado de Chihuahua, destacando su impacto deportivo, turístico y económico para la ciudad.