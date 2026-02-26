Claudia Sheinbaum llama mentiroso a Luisito Comunica y lanza mensaje a influencers mexicanos.

MSN

La Presidenta desestimó la crítica de personas no ligadas a la política.

En México existe la libertad de expresión, no se necesita ser un experto o experta de algún tema en específico para emitir un punto de vista y que este sea seguido o compartido por una buena cantidad de gente, sin embargo, eso no significa necesariamente que sus opiniones sean las mismas que las de la gente que están en el poder y ese ejemplo ha vuelto a quedar de manifiesta en el Conferencia Mañanera de la Presidenta de nuestro país, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.

Y es que más allá de si estamos o no de acuerdo con la postura del Gobierno presidido por la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, es evidente que hay dos posturas que se contraponen y a esto hay que aumentarle que tras al conmocionaste hecho del pasado domingo en el que el fundador y ex líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, quien fue primero capturado y más adelante abatida por las fuerzas de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

¿Qué dijo Luisito Comunica sobre la situación en México?

En es tenor uno de los influencer con la mayor base de seguidores en nuestro país, el famoso Luisito Comunica, fue muy duro en la crítica en contra de la actual administración, basándose en los actos violentos que se generaron en múltiples Estados del país, y su postura llegó hasta Palacio Nacional.

“Oigan no manchen, estoy viendo las noticias de lo que está pasando ahorita en México, a la ver@&%$, que perro miedo”, dijo Luisito Comunica en sus redes sociales. “La verdad yo estaba ahorita desconectadísimo, estaba en la selva y tal, ahora ya estoy en un aeropuerto, abro Instagram, veo las noticias de lo que está pasando en mi país, no no no, está horrible, es una película de miedo, o sea, ¿qué está pasando, quién está a cargo de esta mama$%&?, como duele ver a tu país en esas condiciones, es un territorio de guerra, a la madre, neta estyo shockeado con el corazón roto, o sea, feísimo, gente de verdad cuídense muchísimo, al menos por lo que veo ahora en las noticias se ve horrendísimo”.

Claudia Sheinbaum desestima la crítica de los influencers

Antes estas críticas la postura de la también es Jefa Delegacional en Tlalpan fue contundente, para ella, hay opiniones que no son realmente válidas dependiendo de quién las emita y los temas que toque.

“Ahora ya ha comunicadores, ¿cómo le llaman?, influencers, que antes hablaban de otras cosas y ahora ya hablan de política, ¿no?”, respondió en La Mañanera, Claudia Sheinbaum. “Y que la mitad de lo que dicen es mentira, pero la gente sabe distinguir”.