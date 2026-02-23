CERO TOLERANCIA A LA VIOLENCIA DE GÉNERO: OIC.

Titular del Organo Interno de Control del municipio de Chihuahua inició de oficio investigación por presunta responsabilidad administrativa.

En relación con expresiones realizadas recientemente en redes sociales por parte de un funcionario público de la administración municipal de la capital, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Organo Interno de Control, informa que desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, se inició de manera inmediata una investigación de oficio con la finalidad de determinar la probable responsabilidad administrativa correspondiente.

Carmen Hidalgo Posadas, titular de la dependencia afirmó que en el Gobierno encabezado por el Alcalde Marco Bonilla no existe tolerancia ante cualquier expresión de violencia de género, sin importar el espacio en el que está ocurra.

“Toda mujer, sin distinción alguna, independientemente de si es funcionaria pública o no, es digna de respeto en todos los entornos, incluido el digital. La dignidad de las mujeres no debe vulnerarse, ni violentarse en ningún contexto, horario o plataforma”, afirmó.

Recordemos que el Municipio de Chihuahua fue el primero en el Estado en diseñar e implementar un Protocolo para atender casos de violencia de género al interior del Gobierno Municipal, instrumento que establece mecanismos claros de prevención, atención y sanción ante este tipo de conductas.

Además, el Código de Ética del Municipio de Chihuahua, emitido por el Órgano Interno de Control, establece la prohibición expresa de cometer cualquier tipo de violencia de género o familiar, incluso cuando ésta ocurra fuera del ámbito laboral, fuera del horario de trabajo o de los espacios gubernamentales, ya que el ejercicio del servicio público exige congruencia permanente.

Finalmente, Hidalgo Posadas, informó que el Órgano Interno de Control actuará con estricto apego a la ley y en este, como en todos los casos, reforzando el claro mensaje de la responsabilidad que llevamos todos los funcionarios públicos de respetar a todas las personas en todo momento. “Ser funcionario público es un honor. Quienes ostentamos un cargo público, en cualquier nivel, debemos desempeñar nuestro encargo con ética y asumir con responsabilidad las consecuencias de nuestras acciones”, concluyó.