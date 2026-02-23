Brinda Municipio pláticas sobre liderazgo a jóvenes universitarios de la UACH.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, llevó la conferencia “Liderazgo con propósito” en la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas y en la Facultad de Ingeniería de la UACH, donde se abordaron problemáticas reales que enfrentan las y los jóvenes, así como la manera en que reaccionan ante estos desafíos.

Durante la sesión se reflexionó sobre la escasez de liderazgos juveniles y cómo, en ocasiones, el concepto de liderazgo puede confundirse con la popularidad en redes sociales o la figura del influencer.

En este espacio se invitó a las y los estudiantes a definir metas claras, comprender la importancia de trabajar por objetivos personales y colectivos, y desarrollar habilidades que les permitan convertirse en agentes de cambio. La conferencia concluyó destacando la relevancia de resolver los problemas desde la dignidad humana, promoviendo una visión ética y responsable del liderazgo.

Por otro lado, se invita junto al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH) y el Centro de Liderazgo y Participación (CELIP), a la Tercera Generación del Diplomado de la Red de la Juventud, enfocado en fortalecer el liderazgo juvenil del municipio. Para conocer todos los detalles y asegurar tu lugar, regístrate aquí: https://bit.ly/LiderazgoCUU.

Para mayor información sobre este y otros programas, las personas interesadas pueden comunicarse a la Subdirección de Atención a la Juventud al teléfono 072, extensiones 6568 y 6569, o acudir a las oficinas ubicadas en avenida De la Cantera S/N, Campestre I Etapa, Panamericana, en un horario de 8:30 a 16:00 horas en días hábiles.