Sheinbaum analizará el freno judicial a aranceles de Trump

En una respuesta inmediata a los recientes cambios en el panorama comercial del norte, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno de México revisará minuciosamente la resolución de la Suprema Corte de Estados Unidos, la cual declaró ilegales los aranceles impuestos bajo la administración de Donald Trump.

La mandataria, durante su gira por Guanajuato, señaló que se realizará un análisis técnico y jurídico del dictamen para fijar una postura oficial que defienda los intereses nacionales. Este fallo judicial estadounidense representa un revés significativo para la política de gravámenes de Washington, ya que el tribunal determinó por una mayoría de 6 a 3 que el Ejecutivo se extralimitó al invocar poderes de emergencia para imponer impuestos que, constitucionalmente, competen al Congreso.

Sheinbaum subrayó que esta revisión es fundamental para garantizar que la relación comercial se mantenga bajo los principios de certidumbre y legalidad que exige el T-MEC. Mientras la Secretaría de Economía vigila de cerca el impacto de esta sentencia en sectores críticos como el acero y el aluminio, la presidenta reiteró que México seguirá apostando por el diálogo y la racionalidad económica frente a las medidas unilaterales.

Con la mirada puesta en la revisión del tratado comercial programada para este año, la administración federal busca que este precedente judicial fortalezca la posición de México, asegurando que cualquier política tributaria en la región respete los marcos institucionales y no vulnere la estabilidad de las cadenas productivas de América del Norte.