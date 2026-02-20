Lleva Gobierno Municipal programa “Detectives Ambientales” a escuelas

–

Con el objetivo de fortalecer la educación ambiental desde la infancia y acercar acciones que generen un impacto positivo en la comunidad, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, continúa llevando el programa “Detectives Ambientales” a diferentes escuelas de la ciudad.

Durante los meses de enero y febrero, un total de mil 24 niñas y niños se han acreditado como Detectives Ambientales en primarias, jardines de niños y secundarias, participando en pláticas y actividades orientadas al cuidado del medio ambiente, donde se abordan temas como el uso responsable del agua, la correcta disposición de residuos, el reciclaje, el ahorro de energía y la protección de los animales.

Entre los planteles visitados se encuentran la Escuela Indígena Florencio Díaz, el Jardín de Niños Indígena Rayenari, el Jardín de Niños Niños Héroes, el Colegio Patria, la Escuela Salvador Allende, la Primaria Netzahualcóyotl, la Primaria Leopoldo Mares, Escuela Secundaria 3024, así como el Instituto Educativo Morelos, reafirmando el compromiso de llevar estos programas a todos los sectores de la comunidad.

Como parte de estas jornadas, las y los estudiantes reciben una credencial que los acredita como “Detectives Ambientales”, con responsabilidades claras que los invitan a cuidar el entorno desde su vida diaria, promoviendo pequeñas acciones que generan grandes cambios en su escuela, su hogar y su colonia.

Con este programa, el Gobierno Municipal de Chihuahua reafirma su compromiso de acercar educación y acciones ambientales a la comunidad, promoviendo la participación de niñas, niños y sus familias en el cuidado del entorno y formando generaciones más conscientes y responsables para el futuro de Chihuahua Capital.