Recorre Alma Portillo colonias de Parral; lleva apoyos y acciones por derecho al agua.

PARRAL, Chih.- La diputada parralense Alma Portillo realizó recorridos en las colonias Emiliano Zapata y Oleyda, en esta ciudad con el objetivo de desarrollar trabajo de apoyo social y defensa del derecho humano al agua.

En la colonia Emiliano Zapata, la legisladora atendió solicitudes recibidas a través de sus canales de contacto por parte de vecinos que manifestaron dificultades en su día a día, por ello previamente se identificaron a familias en situación vulnerable y se realizó la entrega de despensas.

Durante el recorrido, además de dialogar con las y los habitantes sobre sus principales necesidades, la diputada brindó orientación general respecto a los amparos en materia de agua, que han sido exitosos en otros sectores con la misma problemática.

Enfatizó que para quienes enfrentan problemas en el suministro, existe acompañamiento para la defensa de este derecho fundamental a través de dichos amparos.

Asimismo, la diputada visitó la colonia Oleyda, donde desde hace más de dos años las familias han enfrentado afectaciones por la falta de acceso regular al agua potable. En esta zona, la legisladora realizó un recorrido casa por casa para promover el amparo como medida para acceder al agua.

La legisladora reiteró que estos recorridos son con el objetivo de garantizar condiciones dignas a las familias que por años han sufrido por el suministro.

La diputada Alma Portillo reiteró su compromiso de mantener presencia constante en las colonias, escuchar de manera directa a la ciudadanía, pues es la base fundamental del trabajo legislativo.