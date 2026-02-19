Más de 400 personas atendidas en la Feria de Servicios “La China en tu Colonia” en la colonia Vida Digna.

Chihuahua, Chih.— Con una amplia participación ciudadana, se llevó a cabo con éxito la Feria de Servicios “La China en tu Colonia”, donde más de 400 personas lograron atenderse a través de una amplia oferta de trámites y servicios proporcionados por dependencias gubernamentales estatales y municipales, acercando soluciones prácticas, eficientes y de calidad directamente a las familias de la colonia Vida Digna.

Durante esta intensa jornada de trabajo, las y los vecinos tuvieron acceso a servicios de salud, trámites administrativos, orientación jurídica y apoyos sociales, destacando la alta afluencia en los módulos de expedición y renovación de licencias de conducir, pago del predial mediante el Teso Móvil, así como la donación de lentes, acciones que impactan de manera directa en la economía familiar y en la mejora de la calidad de vida de las y los chihuahuenses.

La diputada local Nancy “La China” Frías, impulsora de esta iniciativa, subrayó que este programa busca llevar el gobierno a las colonias, facilitando el acceso a servicios esenciales para quienes, por motivos laborales, económicos o de movilidad, no pueden acudir entre semana a las oficinas gubernamentales.

“Nuestra prioridad es estar cerca de la gente, escuchar sus necesidades y ofrecer soluciones reales. ‘La China en tu Colonia’ es un ejercicio de gobierno cercano, humano y eficiente, que permite a las familias ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo al tener todos los servicios en un solo lugar”, expresó la legisladora.

Asimismo, Frías destacó la importancia de la coordinación interinstitucional para lograr resultados tangibles en beneficio de la ciudadanía.

“Nada de esto sería posible sin el trabajo en equipo entre el Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal y las distintas dependencias participantes. Cuando sumamos esfuerzos, logramos atender a más personas y generar un impacto positivo en nuestras comunidades”, agregó.

La diputada también reiteró su compromiso de seguir recorriendo las colonias, escuchando de primera mano las inquietudes ciudadanas y gestionando acciones que fortalezcan el bienestar social.

“Seguiremos trabajando sin descanso, tocando puertas, caminando las calles y llevando apoyos donde más se necesitan. Nuestro compromiso es con las familias chihuahuenses y con su derecho a una atención digna y cercana”, puntualizó.

Finalmente, señaló que la Feria de Servicios “La China en tu Colonia” continuará realizándose de manera itinerante en diferentes puntos del distrito, con el objetivo de ampliar la cobertura y garantizar que más personas puedan acceder a estos beneficios.

Con estas acciones, Nancy “La China” Frías reafirma su compromiso con un trabajo legislativo y social cercano a la gente, impulsando políticas públicas que mejoren la calidad de vida y fortalezcan el desarrollo integral de Chihuahua.