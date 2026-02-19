Pide Maru que reforma electoral garantice conteo de votos

La gobernadora Maru Campos advirtió que cualquier modificación al sistema electoral debe asegurar que cada sufragio sea contabilizado con transparencia y que las entidades federativas participen en la discusión de la iniciativa impulsada desde el ámbito federal.

Subrayó que la confianza ciudadana depende de que existan instituciones sólidas que garanticen elecciones limpias.

La mandataria estatal señaló que entre los cambios planteados se encuentran la reducción de consejerías en el Instituto Nacional Electoral (INE), ajustes al financiamiento de los partidos políticos y una reconfiguración en la asignación de diputaciones.

Ante ello, insistió en que las reformas no deben aprobarse sin escuchar a los estados, pues impactan directamente en la vida democrática del país.

Recordó que desde la década de los ochenta México avanzó en la construcción de organismos electorales autónomos y en mecanismos como la credencial para votar con fotografía, herramientas que fortalecieron la credibilidad en los procesos electorales.

“Lo esencial es que el voto se cuente y que la ciudadanía tenga certeza de que su decisión es respetada”, expresó.

Campos sostuvo que Chihuahua ha sido protagonista en la lucha por elecciones transparentes y consideró indispensable conservar los institutos locales electorales, al afirmar que las decisiones sobre la democracia no pueden centralizarse sin tomar en cuenta la opinión de las entidades.