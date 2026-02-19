Conmemoran aniversario del Ejército en Palacio

En un acto solemne encabezado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, este jueves se llevaron a cabo los festejos por el 113 aniversario del Ejército Mexicano en Palacio de Gobierno.

En su mensaje se destacó el compromiso de la institución en tareas de seguridad pública, protección del territorio y apoyo a la ciudadanía.

Como parte de la jornada, fue inaugurada una galería fotográfica que reúne imágenes representativas de la trayectoria del Ejército Mexicano, mostrando su evolución y su intervención en distintos acontecimientos históricos y operativos de relevancia nacional.

En la ceremonia participaron integrantes del Poder Judicial y Legislativo, entre ellos la magistrada presidenta Marcela Herrera Sandoval y la legisladora Nancy “La China” Frías.

Asimismo, estuvieron presentes mandos militares y personal de la Guardia Nacional, quienes acudieron desde temprana hora para sumarse a la conmemoración.