Enero de 2026 deja la menor creación de empleo formal para este mes en los últimos 17 años.

Por: Itzaxaya Campos

En el primer mes del nuevo año, México generó la cantidad de trabajos formales más baja de los eneros desde 2009. De acuerdo con cifras del IMSS, Campeche, Sonora y Tabasco son las entidades con la mayor disminución de empleos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó una reducción de 8,104 puestos de trabajo en enero de 2026, el resultado más bajo para este mes desde 2009, cuando se perdieron 105,015 empleos formales generados.

En diciembre de 2025, el registro total de puestos de trabajo afiliados al IMSS fue de 22 millones 517,076. Para enero de 2026 la cifra bajó a 22 millones 508,972.

En enero de 2026 se presentó en México la creación más baja de empleos formales desde hace 17 años, de acuerdo con los indicadores mensuales sobre puestos afiliados al Instituto recopilados desde 2001 por la organización México ¿Cómo Vamos? Es decir, desde hace 25 años, refiriéndonos solo a los meses de enero, se han perdido empleos ante el IMSS solo en 2009 y 2026.

Esta reciente reducción mensual en la creación de empleos formales impide alcanzar la meta del semáforo económico, la cual es generar al mes el equivalente a 100,000 nuevos puestos de trabajo registrados ante el IMSS.

En ese sentido, en los últimos diez años solo cuatro eneros han logrado superar la barrera de los 100,000 empleos formales: 2018, con 113,722 nuevos puestos; 2022, con 142,271; 2023, con 111,699, y 2024, con 109,021 nuevos empleos formales.

Diseño: Andrea Paredes

Estados más afectados por la disminución de empleo en enero de este año

La pérdida de empleos generados en enero ante el IMSS se acentuó sobre todo en 17 estados, con Campeche, Sonora y Tabasco como las entidades con la mayor disminución. Y la mayor creación de empleos ocurrió en el Estado de México, Ciudad de México e Hidalgo.

De acuerdo con México ¿Cómo Vamos?, por cada 100 hombres registrados en un puesto de trabajo ante el IMSS hay 67.8 mujeres hasta enero de 2026. Esta cifra ha ido en aumento desde 2015.

Construcción y agropecuario, entre los sectores con reducción de empleos

El IMSS también informó que los sectores con mayor crecimiento en puestos de trabajo fueron comunicaciones y transportes con 9.7 %; comercio, con 3.6 %, y electricidad, con 2.2 %, en enero de 2026 respecto al mismo mes del año anterior.

Mientras, los sectores que presentaron una disminución en la generación de empleos fueron agropecuario, con menos 3.4 %; extractiva —obtención de recursos naturales—, con menos 2.4 %; y transformación y construcción, con menos 2.1 %, respectivamente.