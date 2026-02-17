Impulsan mejoras eléctricas y de equipamiento en planteles educativos

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, entregaron obras en la escuela primaria “José Vasconcelos Calderón” y en el Jardín de Niños “Marta Andrade del Rosal”, para beneficio de 287 alumnas y alumnos.

En la primaria “José Vasconcelos Calderón” se invirtieron 866 mil 587 pesos, de los cuales 840 mil 590 por parte del Gobierno Municipal y 25 mil 997 pesos por la comunidad escolar, usados para rehabilitar el sistema eléctrico en todo el plantel y acondicionar la cocina, para más seguridad y ofrecer espacios más adecuados para las actividades escolares.

Por su parte, en el Jardín de Niños “Marta Andrade del Rosal” se tuvo una inversión de 841 mil 667 pesos, 816,416 del Municipio y el resto por la comunidad beneficiaria. En este plantel se llevó a cabo la rehabilitación eléctrica integral, garantizando instalaciones más seguras y funcionales.

Además, el DIF Municipal complementó estas acciones con la entrega de equipamiento por un monto de 110 mil pesos y un apoyo semanal de 12 mil pesos para la compra de alimentos, lo que permite fortalecer el servicio que se brinda diariamente al alumnado.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Chihuahua reafirma su compromiso de trabajar para que las y los estudiantes cuenten con espacios adecuados y seguros para su formación.

Para mayor información sobre este y otros programas, se invita a la ciudadanía a consultar las redes sociales oficiales del Gobierno Municipal o acudir a la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, ubicada en calle Segunda número 4, colonia Centro, segundo piso, en el Departamento de Infraestructura Educativa, en un horario de atención de lunes a jueves de 9:00 a 15:30 horas y viernes de 9:00 a 14:00 horas.