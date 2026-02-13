Familiares de personas desaparecidas convocan a protesta en partido inaugural del Mundial.

López-Dóriga Digital

“Mientras adentro celebran, afuera lloramos”, dijeron familiares que buscan visibilizar a desaparecidos en la apertura del Mundial.

Familias de personas desaparecidas convocaron este jueves a una manifestación pacífica a nivel nacional el 11 de junio próximo, día del partido inaugural de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en la Ciudad de México, para visibilizar la crisis de desapariciones que enfrenta el país, con más de 133 mil casos registrados y un 99 % de impunidad.

“Mientras adentro celebran, afuera lloramos. Esa imagen dará la vuelta al mundo”, señala la convocatoria, encabezada por Ricardo García y Vanessa Gámez, padres de Ana Amelí García, desaparecida en julio de 2025 en la zona del Ajusco, cerca del Estadio Azteca (Banorte), sede del encuentro inaugural del torneo, en el sur de la capital.

Según cifras de ONG, de la ONU y de las fiscalías mexicanas, el nivel de impunidad sobre desapariciones en el país ronda el 99 %.

Los organizadores llamaron a formar “vallas humanas” en los accesos al estadio desde las 8:00 hora local sin impedir la entrada, para que más de 87 mil aficionados y la prensa internacional “vean la realidad” del país.

Además, subrayaron que la manifestación será “100 % pacífica” y llamaron a “todo México” a guardar un minuto de silencio a las 13:00 horas, cuando comience el partido inaugural.

“Porque no puede haber Mundial mientras México desaparece a su gente. Porque nuestros hijos no merecen ser olvidados para que otros celebren”, apuntaron en el comunicado.

Aunque el caso de Ana Amelí García tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y una acción urgente de la ONU, sus padres señalaron que, tras más de 200 días de su desaparición, no se ha investigado la presunta obstrucción policial en las primeras horas, no hay un plan sólido de investigación ni se han agotado todas las líneas.

“Si esto pasa con un caso que tiene atención internacional de la CIDH y la ONU. ¿Qué pasa con los otros 130 mil?”, expusieron.

También, señalaron que México acumula 773 acciones urgentes de la ONU -más que cualquier otro país-, y que más de 40 personas desaparecen cada día, según las cifras oficiales.

A ello se suman más de 72 mil cuerpos sin identificar en instalaciones gubernamentales y “un 99.7 % de impunidad” en estos casos, advirtieron los organizadores de la manifestación.

Recordaron que México enfrenta un procedimiento del Artículo 34 de la ONU, un mecanismo excepcional que se utiliza ante indicios de desaparición forzada “generalizada o sistemática“, lo que el Estado ha negado reiteradamente.

México supera las 133 mil personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza las desapariciones desde la década de 1950.

Con información de EFE.