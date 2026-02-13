Cruz Azul golea 5-0 a Vancouver FC y avanza a octavos de Concacaf.

Diario de México

By Gibran C.G

Cruz Azul no dejó dudas. La Máquina pasó por encima del Vancouver FC y, con un contundente 5-0 en el Estadio Cuauhtémoc, selló su clasificación a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf con un global de 8-0, tras el 0-3 de la ida.

Romero, la figura absoluta

El nombre de la noche fue Luka Romero. El atacante firmó un triplete demoledor y lideró la ofensiva celeste en una actuación redonda del equipo dirigido por Nicolás Larcamón.

En la primera mitad, Vancouver comenzó ordenado, pero tras media hora se desdibujó ante el dominio mexicano. Al 37, Romero aprovechó una asistencia de Jeremy Márquez y definió de izquierda con colaboración del guardameta Callum Irving para el 1-0.

La Máquina olió sangre. Al 45+1, Romero volvió a aparecer, ahora de cabeza, tras un pase de Omar Campos, para ampliar la ventaja 2-0. Antes, Márquez había estrellado un balón en el poste.

Festival en el complemento

En el segundo tiempo solo hubo un equipo en la cancha. Vancouver mostró reiterados despistes defensivos y Cruz Azul los castigó.

Al 62, Romero completó su triplete con un zurdazo. Seis minutos después, Jorge Rodarte marcó de cabeza el 4-0 y, finalmente, Nicolás Ibáñez selló la goleada con un toque de derecha.

El 5-0 confirmó la superioridad celeste y el 8-0 global dejó claro el mensaje.

Se viene Rayados

En los octavos de final, Cruz Azul enfrentará a los Rayados de Monterrey, que eliminaron al Xelajú. La Máquina llega encendida y con la pólvora afinada para un cruce de alto calibre.