¡Que no se te pase! Inicia mañana, lunes 9 de febrero, recepción de documentos del PAAM 2026.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del DIF Municipal, recuerda a la ciudadanía que este lunes 9 de febrero comienza la recepción de documentos para la convocatoria 2026 del Programa Alimentario y de Desarrollo Humano del Adulto Mayor (PAAM).

La atención se realizará de forma alfabética:

· Lunes 9 de febrero: apellidos A-B

· Martes 10 de febrero: apellidos C-D-E

· Miércoles 11 y jueves 12 de febrero: apellidos F-G-H

· Viernes 13 de febrero: apellidos I-J-K-L

Las fechas para los apellidos de la M a la Z se darán a conocer próximamente.

La recepción de documentos será del 9 al 20 de febrero, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, en distintos puntos de las zonas norte, sur, centro, así como la zona rural del municipio de Chihuahua.

Las personas interesadas deberán presentar CURP con QR, identificación oficial, comprobante de domicilio reciente y realizar el estudio socioeconómico al momento del trámite. En caso de no poder acudir, se podrá enviar un representante con carta poder e identificación oficial.

Para mayores informes, comunicarse al 072, extensión 2244 en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. de lunes a viernes.