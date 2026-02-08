Consolida Chihuahua liderazgo nacional en robótica con pase a mundiales STEM 2026.

La Coordinación de Política Digital dio a conocer que Chihuahua obtuvo múltiples pases a competencias internacionales y conformó la delegación más grande durante su participación en el XVII Campeonato Nacional STEM, celebrado en Morelia, Michoacán.

Estudiantes de diversas instituciones educativas lograron resultados destacados en las categorías de IoT/AI, Drones, Robótica Colaborativa y Robótica móvil (VEX).

Algunos equipos chihuahuenses ratificaron su pase al mundial, previamente obtenidos en el campeonato Girl Powered y el Campeonato Estatal Chihuahua, mientras que otros lo consiguieron directamente en la etapa nacional.

Gracias a estos resultados, las y los estudiantes representarán a México en competencias que se desarrollarán en China, Corea del Sur y Estados Unidos.

Durante el desarrollo del campeonato, el coordinador de Política Digital y presidente del Consejo Técnico STEM Chihuahua, Walter Zamarrón, acompañó y respaldó a los estudiantes participantes, y refrendó el compromiso institucional con el impulso al talento tecnológico y la formación integral de las juventudes.

Estos resultados se suman a los obtenidos en ediciones previas y consolidan a Chihuahua como una entidad competitiva en el ámbito internacional de la robótica y la innovación.

Los premios obtenidos son los siguientes:

Nivel medio superior

CECyTECH 11

Pase al mundial por el trofeo Design Award, con mención honorífica

Pase al mundial por primer lugar en VEX

CECyTECH 14

Pase al mundial por excelencia

Pase al mundial por innovación

Trofeo de jueces

Trofeo de programación

Cobach 10

Campeón en mejor pilotaje

Ratificó pase al mundial con drones

Cobach 6

Refrendó pase al mundial con drones

Conalep 3

Campeón en robótica colaborativa

Nivel superior

UTCJ

Pase al mundial por innovación

Ratificó pase mundial obtenido en campeonato estatal

UTCAM

Pase al mundial como campeón nacional de Skills

Pase al mundial por segundo lugar nacional Amaze

Refrendó pase al mundial obtenido en el campeonato estatal

UACH

Ratificó pase mundial en robótica móvil (Girl Powered)

UTPN

Refrendó pase mundial obtenido en el campeonato estatal

TECNM Jiménez

Ratificó pase mundial obtenido en el campeonato estatal

Otras instituciones que conformaron la delegación incluyeron a CECyTECH 9, CECyTECH 22, Cobach 19, Conalep 3 y la UTCam.