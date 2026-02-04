Recuerda circular con precaución, Municipio da mantenimiento a puentes de La Cantera

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, recuerda que se esta realizando trabajos nocturnos de limpieza en los dos puentes elevados de avenida la Cantera en las intersecciones con la avenida Washington y en la Río de Janeiro, hasta el jueves 19 de febrero.

Dichas acciones se realizarán en un horario nocturno de 9:00 de la noche a 3:00 de la mañana de domingo a jueves y será necesario realizar el cierre total del carril en sentido norte a sur.

Es de mencionar que personal de la Dirección de Mantenimiento Urbano permanecerá en el sitio, debidamente uniformado y con el equipo necesario para garantizar condiciones seguras de circulación.

El Gobierno Municipal exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones, respetar la señalización preventiva y planear sus traslados con anticipación durante el periodo de trabajos.

Estas acciones forman parte del programa permanente de mantenimiento de infraestructura urbana para ofrecer espacios más seguros, funcionales y ordenados a las y los habitantes de Chihuahua Capital.