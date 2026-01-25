Minneapolis: el gobierno de Trump justifica los disparos mortales y provoca la indignación de la oposición.

France 24

El gobierno de Donald Trump defendió este domingo los disparos mortales efectuados por agentes federales que mataron el sábado al enfermero Alex Pretti en Minneapolis. Estas reacciones provocaron la indignación de la familia del fallecido y de la oposición demócrata, que denuncia mentiras y una policía de inmigración (ICE) fuera de control.

Reacciones que avivan las tensiones al día siguiente de la muerte de Alex Pretti. Mientras agentes federales mataron a tiros el sábado en Minneapolis a un enfermero estadounidense de 37 años, el gobierno de Donald Trump defendió el domingo 25 de enero sus acciones. Estas posturas indignan a la familia del fallecido y a la oposición demócrata.

Alex Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años que trabajaba en cuidados intensivos en un hospital para veteranos, murió tras un altercado con agentes federales en la ciudad del norte de Estados Unidos, durante una manifestación contra las operaciones de la policía de inmigración (ICE).

Alex Pretti, la nueva víctima durante los operativos de ICE en Minnesota

Su muerte agrava una situación ya tensa desde el fallecimiento de Renée Nicole Good, una estadounidense abatida por un agente del ICE también en Minneapolis, el 7 de enero. Esta metrópoli de Minnesota se ha visto sacudida durante varias semanas por un movimiento de protesta contra la presencia del ICE.

Como hizo tras la muerte de Renée Nicole Good, el gobierno de Trump culpó de inmediato a Alex Pretti. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, lo acusó en particular de “terrorismo”, al asegurar que se disponía a poner en peligro a los agentes con una pistola, de la que las autoridades difundieron una imagen.

Los padres del fallecido denuncian “mentiras repugnantes”

Un análisis de la AFP de varios videos del suceso parece, sin embargo, contradecir esta versión.

Las imágenes muestran a Alex Pretti, con el teléfono en la mano, en una calle nevada, filmando a hombres armados de civil que llevaban chalecos con la palabra “Police”. Interviene cuando un agente empuja a una manifestante al suelo en la acera y recibe un chorro de gas lacrimógeno en el rostro.

Luego, un agente tira a Pretti al suelo; varios colegas intervienen y luchan por esposarlo sobre una calzada helada.

Unos segundos después, cuando un agente vestido de gris parece retirar un arma de la cintura de Alex Pretti —que está de rodillas e inclinado hacia delante, con varios policías encima—, se escucha un disparo.

Los agentes se apartan bruscamente y disparan entonces varias veces a distancia contra su cuerpo inerte. Se oyen al menos diez disparos.

En un comunicado, los padres de Alex Pretti acusaron a la administración Trump de difundir “mentiras repugnantes” sobre su hijo, “un ser de gran corazón”.

Numerosos cargos electos de la oposición expresaron su indignación ante las acusaciones del gobierno.

El senador demócrata Chris Murphy acusó el domingo en CNN a los responsables republicanos de ser “mentirosos descarados”. “Debería alarmar profundamente al público estadounidense que la administración Trump mienta con tanta facilidad”, añadió.

El jefe de la patrulla fronteriza elogia el “excelente trabajo” de los agentes federales

El gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, había reclamado el sábado que la investigación fuera dirigida por las autoridades locales y no por las federales.

“No se puede confiar en el Estado federal”, afirmó, antes de acusar al ICE de sembrar “el caos y la violencia”.

En una decisión tomada el sábado por la noche, un juez federal ordenó además a la administración Trump preservar las pruebas relacionadas con la muerte de Alex Pretti.

Pese a la muerte del enfermero, el alto responsable de la patrulla fronteriza Greg Bovino sostuvo el domingo en CNN que “las víctimas son los agentes”.

También elogió “la formación fantástica” y el “excelente trabajo” de los agentes, que “evitaron posibles disparos contra las fuerzas del orden”.

Donald Trump acusó por su parte a los cargos demócratas locales de estar en el origen de las tensiones.

“El alcalde y el gobernador incitan a la insurrección con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante”, escribió en su plataforma Truth Social, llamando a dejar a la policía de inmigración “hacer su trabajo”.

El sábado por la noche, varios cientos de manifestantes se reunieron en un parque de la ciudad, en medio de un frío glacial, para protestar contra la muerte de Alex Pretti.

