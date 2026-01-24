Coordinan autoridades de Chihuahua y Sonora acciones preventivas ante contingencia climática.

Autoridades de las áreas de Protección Civil de los estados de Chihuahua y Sonora encabezaron la reunión de planeación y organización interinstitucional, para trabajar en conjunto ante las incidencias que se generen ante el paso de la tercera tormenta invernal.

El encuentro se desarrolló a la altura del kilómetro 79 de la carretera Janos–Agua Prieta, con la presencia de los coordinadores estatales de Protección Civil de ambas entidades, Luis Corral Torresdey y Daniel Abraham Gámez.

El propósito fue establecer acciones conjuntas para apoyar a los automovilistas que circulan por dicha rúa, especialmente en el tramo de Puerto San Luis, donde las condiciones climáticas suelen ser más severas.

Además de prevenir que los viajeros queden varados en dicha zona, debido a la caída de nieve o a la cristalización de la carpeta asfáltica, lo que representa un riesgo para la seguridad vial.

Al acto acudieron además los coordinadores municipales de Janos y Agua Prieta, así como personal de la Cruz Roja, representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.