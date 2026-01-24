Busca dirigencia de morena tipificar crímenes de odio contra personas LGBTTTIQNB+.

Presentó Diputado Oscar Avitia iniciativa para reformar el Código Penal del Estado con el fin de proteger a la población de la diversidad sexual

Chihuahua, Chih.- El diputado Oscar Avitia Arellanes presentó una propuesta para establecer en el Código Penal para el Estado de Chihuahua, un nuevo tipo penal con la finalidad de otorgar protección a las personas que son discriminadas por su preferencia sexual, orientación de género y la identidad de género, específicamente a la población LGBTТІQNB+, por solicitud de la Secretaria Nacional de la Diversidad Sexual de morena Almendra Negrete y de la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal Brigitte Granados.

La iniciativa propone adicionar un Capítulo I TER denominado “Crímenes de Odio Motivados por Orientación Sexual, Preferencia Sexual o Identidad de Género” así como el artículo 126 TER, para sancionar a quien cometa el delito de crimen de odio, quien por razones de orientación sexual, preferencia sexual o identidad de género prive a una persona de la vida.

Por su parte, Almendra Negrete indicó que con estas acciones legislativas morena busca fortalecer el marco legal que facilite el acceso a la justicia; el reconocimiento de los feminicidios de mujeres trans; erradicar la violencia y abonar en la construcción políticas públicas y programas encaminados a la protección y en protocolos de atención ante este tipo de tragedias.

Con dicha reforma el personal que integra a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, contará con elementos que faciliten la labor de las y los Agentes del Ministerio Público para acreditar e integrar el tipo penal y visibilizar la causa de los homicidios de la población de la comunidad LGBTTTIQNB+, y la violencia cometida en contra de ellas.

En ese sentido, el diputado Oscar Avitia Arellanes reafirmó su compromiso como aliado en los esfuerzos de este movimiento para visibilizar las distintas formas de discriminación que afectan a los colectivos e individuos LGBTTTIQNB+ y sobre todo en la creación de leyes que garanticen justicia, igualdad y el pleno ejercicio de sus derechos.