FBI agradece a Sheinbaum, a Harfuch y al gobierno de México por captura de Ryan Wedding

fuente: excelsior

El director del FBI, Kash Patel, anuncia la detención de Ryan Wedding, un ex snowboarder olímpico canadiense que estaba en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI, durante una conferencia de prensa en Ontario, California, EE. UU., el 23 de enero de 2026.

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, expresó este viernes su gratitud hacia el Gobierno de México y sus fuerzas de seguridad tras la captura en Ciudad de México de Ryan Wedding, el ex snowboarder olímpico acusado de dirigir una de las redes de tráfico de drogas más violentas y prolíficas del hemisferio occidental.

Patel describió la aprehensión de Wedding como un ejemplo de colaboración interinstitucional sólida que involucra a autoridades de varios países, reforzando la cooperación para combatir el crimen organizado transnacional.