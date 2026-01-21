Nancy “La China” Frías impulsa entornos escolares dignos y seguros con el programa “Juntos Construimos”.

Chihuahua, Chih.– Como parte del compromiso por fortalecer la educación y garantizar espacios seguros para niñas y niños, la diputada local Nancy “La China” Frías, en coordinación con el Gobierno del Estado, llevó a cabo la entrega de equipamiento escolar y la rehabilitación de espacios educativos y deportivos a través del programa “Juntos Construimos”.

Durante la jornada se realizó la entrega de butacas, pizarrones, sillas binarias, mesa y silla para maestro, además del pintado de líneas de cancha, balones de voleibol, basquetbol y futbol, así como la instalación de red de voleibol, acciones que permiten mejorar las condiciones de aprendizaje y fomentar el deporte entre la niñez y juventud.

De manera integral, y en trabajo coordinado con ICHIFE, SCOP, Vialidad e ICHD, se llevaron a cabo labores para arreglar accesos a los planteles, reforzar la seguridad vial mediante la pinta de pasos peatonales, brindar mantenimiento general y recuperar espacios deportivos, priorizando la seguridad de estudiantes, docentes y familias.

Nancy “La China” Frías destacó que estas acciones son resultado de la suma de voluntades entre instituciones y sociedad.

“Cuando trabajamos en equipo y escuchamos a la comunidad, logramos cambios reales. Nuestras niñas y niños merecen estudiar en espacios dignos, seguros y adecuados para su desarrollo”, expresó.

Asimismo, subrayó que el programa “Juntos Construimos” busca atender necesidades reales en las colonias, con soluciones integrales que impacten positivamente en la calidad de vida de las familias chihuahuenses.

Con estas acciones, la diputada reiteró su compromiso de seguir cercana a la gente, impulsando gestiones y proyectos que fortalezcan la educación, el deporte y la seguridad en el estado.