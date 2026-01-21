Fotos filtradas a la BBC muestran los rostros de cientos de muertos en la brutal represión de las protestas en Irán.

BBC

Merlyn Thomas , corresponsal de BBC Verify ,

Shayan Sardarizadeh , periodista senior de BBC Verify y

Ghoncheh Habibiazad , periodista senior

Advertencia: esta historia contiene contenido gráfico que algunos lectores podrían encontrar perturbador.

Cientos de fotografías que revelan los rostros de quienes murieron durante la violenta represión de las protestas antigubernamentales en Irán se han filtrado a BBC Verify.

Las imágenes, demasiado gráficas para mostrarlas sin desenfocarlas, revelan los rostros ensangrentados, hinchados y con hematomas de al menos 326 víctimas, entre ellas 18 mujeres. Las imágenes, expuestas en una morgue del sur de Teherán, son una de las pocas maneras en que las familias han podido identificar a sus seres queridos fallecidos.

Muchas de las víctimas estaban demasiado desfiguradas para ser identificadas, y 69 personas habían sido etiquetadas en persa como John o Jane Doe, lo que indicaba que se desconocía su identidad cuando se tomó la foto. Solo 28 de las víctimas tenían etiquetas con nombres claramente visibles en las fotos.

Las etiquetas de más de 100 víctimas, cuya fecha de muerte estaba registrada, mostraban que esa fecha era el 9 de enero, una de las noches más letales para los manifestantes en Teherán hasta el momento.

Las calles de la ciudad fueron incendiadas durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, mientras los manifestantes coreaban consignas contra el líder supremo y la República Islámica. Esto siguió a un llamamiento a protestas a nivel nacional por parte de Reza Pahlavi, el hijo exiliado del difunto sha.

Las fotografías filtradas ofrecen una pequeña instantánea de los miles de personas que se cree fueron asesinadas a manos del Estado iraní.

Manifestantes en una calle de Teherán el 9 de enero.

BBC Verify ha estado siguiendo la propagación de las protestas en Irán desde que estallaron a fines de diciembre, pero el apagón casi total de Internet impuesto por las autoridades ha hecho que sea extremadamente difícil documentar la escala de la violencia del gobierno contra quienes se oponen a él.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, reconoció públicamente que miles de personas han sido asesinadas, pero culpó a Estados Unidos, Israel y a aquellos a quienes describió como “sedicicionistas”.

A pesar de que el apagón ya entra en su tercera semana, un pequeño número de personas han logrado difundir alguna información.

Cientos de imágenes de cerca de víctimas tomadas desde el interior del Centro Médico Forense Kahrizak fueron filtradas a BBC Verify.

Analizamos 392 fotos de víctimas y pudimos identificar a 326 personas; algunas tenían múltiples fotos tomadas desde diferentes ángulos. Algunas fuentes afirmaron que el número real de muertos en la morgue ascendía a miles.

Una fuente, cuyo nombre no revelamos por su seguridad, nos dijo que no estaban preparados para el nivel de devastación que encontraron dentro del complejo mortuorio y que vieron víctimas desde jóvenes de 12 o 13 años hasta personas de 60 y 70 años. “Fue simplemente demasiado”, dijo.

En medio del caos dentro de la morgue, familiares y amigos se apiñaban alrededor de una pantalla, según nos dijeron. Intentaban identificar a sus seres queridos mientras cientos de imágenes de los muertos pasaban por la pantalla.

Multitudes de manifestantes antigubernamentales en Teherán

La presentación duró horas, dijeron, y añadieron que muchas de las lesiones de las víctimas eran tan graves que no pudieron ser identificadas. Un hombre tenía la cara tan hinchada que apenas se le veían los ojos. Otro hombre aún tenía un tubo de respiración en la boca, lo que sugiere que falleció tras recibir atención médica.

Algunas víctimas resultaron tan gravemente heridas que sus familiares pidieron volver a ver las fotos y ampliar sus rostros para asegurarse de que realmente eran ellos, según nos informaron. En otras ocasiones, las personas reconocieron a sus seres queridos al instante y se les vio desplomarse en el suelo, gritando.

Muchas fotos mostraban bolsas para cadáveres abiertas con papeles cerca de sus rostros, que los identificaban por nombre, número de identificación o fecha de fallecimiento. En algunos casos, nos dijeron, el único identificador era una tarjeta bancaria colocada sobre una bolsa para cadáveres, la última posesión que les quedaba a las víctimas.

BBC Verify ha corroborado por separado videos de la misma morgue que demuestran la violencia perpetrada contra los manifestantes. Uno muestra el cuerpo de lo que parece ser un niño, mientras que otro muestra a un hombre con una clara herida de bala en la cabeza. Ambos videos son demasiado angustiosos para mostrarlos.

Algunos iraníes han estado publicando los nombres de las víctimas asesinadas por las fuerzas de seguridad cuando logran conectarse a Internet a través de Starlink o incluso usando redes de países vecinos, aunque estas oportunidades son increíblemente raras.

Verificamos los nombres de las víctimas identificadas en la morgue con las publicaciones en las redes sociales que informan los nombres de los muertos y encontramos cinco coincidencias, pero no revelamos los nombres porque no podemos contactar a las familias de las víctimas.

BBC Verify ha rastreado la propagación de las protestas antigubernamentales en 71 ciudades y pueblos de Irán desde que estallaron por primera vez el 28 de diciembre a través de videos verificados, aunque el número real de áreas donde han tenido lugar manifestaciones es probablemente mucho mayor.

Las pocas imágenes que la gente ha logrado subir a través de Starlink muestran autos quemados abandonados en las calles, mientras que videos verificados registraron rondas de disparos en Teherán durante las protestas.

El apagón de internet ha dificultado enormemente documentar la cifra total de muertos en las protestas. Sin embargo, la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, ha estimado actualmente más de 4.000 muertes.