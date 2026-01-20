Nueva credencial de Salud: ¿Cómo tramitarla y cuáles son los beneficios de tenerla?.

24 HORAS

El Gobierno de México presentó este martes la nueva Credencial del Servicio Universal de Salud cuyo fin es garantizar a la población el derecho a la salud en cualquier institución pública federal con acceso gratuito.

La nueva credencialización será comprobante de derechohabiencia y estará asociada con un expediente electrónico en el que se indicarán estudios realizados previamente, así como medicamentos prescritos para cada paciente

En la mañanera de este martes 20 de enero, el subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark, también reveló que esta credencial se emitirá de forma física y digital y permitirá el acceso a servicios de todas las instituciones de salud del gobierno, como IMSS, ISSSTE y IMSS-Bienestar.

¿Qué información incluirá la nueva credencial?

La nueva credencial del Sistema Universal de Salud incluirá los siguientes datos del derechohabiente:

Nombre completo

Fotografía

CURP

Lugar y fecha de nacimiento

Nacionalidad

Sexo

Códigos QR

Tipo de sangre

Indicación de donación de órganos

¿Cómo se tramita la nueva credencial?

El proceso de credencialización contará con 2 mil 365 módulos, 9 mil 791 estaciones y 14 mil personas a cargo del proceso.

Para realizar el registro necesitarás los siguientes documentos:

Acta de nacimiento con CURP (menores de edad)

Identificación oficial con fotografía y CURP (mayores de edad)

Comprobante de domicilio (mayores y menores de edad)

Identificación Oficial /Padre/Madre/Tutor del menor/con CURP (menores de edad)

En el caso de la madre, padre o tutor que acuda con menores de edad, podrá registrarlos después de hacer su propio trámite el mismo día.

El procedimiento para realizar el registro y obtener la credencial del Servicio Universal de Salud es el siguiente:

Revisión de documentos

Firma de consentimiento de la persona dueña de los datos y número de contacto

Toma de fotografía y huellas

Recibirá una notificación vía SMS o bien puedes llamar al 079 para recoger la credencial impresa

Acudir a recoger la credencial impresa 6 semanas después, con ella se podrá realizar la descarga de la versión digital

¿Qué beneficios te otorga?

La nueva credencial de salud garantizará a los derechohabientes el acceso a atención médica a hospitales y clínicas públicas (ISSSTE, IMSS e IMSS Bienestar).

Con ella tendrás a la mano los datos de la clínica de atención primaria más cercana, además tendrás acceso fácil a un expediente electrónico único con tu historial médico con estudios, citas y recetas.

Asimismo, se podrá agendar citas y tener al momento los datos del hospital o clínica al que deberá acudir el paciente.

Finalmente, esta nueva forma de identificación de salud, facilita el intercambio de información entre instituciones para recibir una atención integral.