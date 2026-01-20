Constancia de Situación Fiscal no es requisito para facturas: SAT; esta es la multa por pedirla.

Excélsior

Por: Ricardo Lara

El SAT aclaró que la Constancia de Situación Fiscal no es requisito para emitir facturas. Quienes la exijan podrían enfrentar multas superiores a los 122 mil pesos.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que la Constancia de Situación Fiscal (CSF) no representa un requisito obligatorio para la emisión de facturas electrónicas.

A través del comunicado 04/2026, el organismo fiscalizador precisó que ningún emisor de comprobantes fiscales puede condicionar la entrega de una factura a cambio de este documento. La autoridad advirtió que incurrir en esta práctica constituye una infracción administrativa que se sanciona con multas que alcanzan los 122 mil 440 pesos.

Sanciones económicas por malas prácticas

De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 83, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación, se considera una falta legal condicionar la expedición de un CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) a la entrega de la Cédula de Identificación Fiscal o de la CSF.

La escala de sanciones para quienes realicen este requerimiento ilegal se divide de la siguiente manera:

Multa mínima: 21 mil 420 pesos.

21 mil 420 pesos. Multa máxima: 122 mil 440 pesos.

Datos necesarios para emitir una factura

Para dar cumplimiento a las disposiciones de facturación vigentes, el contribuyente receptor únicamente debe proporcionar cuatro datos básicos. El emisor no requiere el documento físico o digital completo, sino solo la información contenida en él:

Clave del Registro Federal de Contribuyentes ( RFC ).

). Nombre o razón social.

Código postal del domicilio fiscal.

Régimen fiscal en el que tributa.

El SAT recordó que los usuarios pueden obtener estos datos de manera simplificada a través de la Cédula de datos fiscales, disponible en el portal oficial de la institución.

Situación de los trabajadores y la nómina

En lo que respecta al ámbito laboral, la autoridad tributaria aclaró que los empleadores no están facultados para exigir la CSF a sus trabajadores para el proceso de timbrado de nómina. En su lugar, las empresas deben solicitar la información necesaria mediante un caso de aclaración, bajo los términos de la ficha de trámite 44/CFF, referente a la solicitud de datos en el RFC de asalariados.

La Constancia de Situación Fiscal contiene datos personales sensibles que son de relevancia exclusiva para el contribuyente, tales como sus actividades económicas específicas, obligaciones fiscales y domicilio completo, información que no es indispensable para la generación de la factura.

Vigencia y obtención del documento

El organismo reiteró que la constancia no tiene una fecha de caducidad. Solo requiere ser actualizada cuando el contribuyente realice modificaciones en su registro, como cambio de domicilio, actualización de obligaciones o variación en sus actividades económicas.

En caso de que un ciudadano requiera el documento para trámites personales ajenos a la facturación, el SAT dispone de los siguientes canales:

Portal del SAT: Requiere contraseña o e.firma vigente.

SAT ID: Aplicación para dispositivos móviles.

Oficina Virtual: Mediante cita previa.

Oficinas físicas: Atención sin cita presentando identificación oficial o huella digital.

RLO