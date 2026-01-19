¿Se está considerando un boicot europeo a la Copa del Mundo de Estados Unidos?.

Lente deportiva

Oliver Obel

A medida que se acerca la Copa Mundial masculina, una disputa política inesperada ha comenzado a cruzarse con el fútbol internacional. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con imponer nuevas sanciones comerciales a varios países europeos, vinculando estas medidas con su antigua insistencia en que Estados Unidos controle Groenlandia, justo cuando el país se prepara para ser anfitrión del torneo.

Los comentarios de Trump, publicados en su plataforma Truth Social, han generado preocupación en algunas partes de Europa y han llevado al menos a un político alemán de alto rango a plantear, con cautela, la posibilidad de un boicot al Mundial.

Un torneo en medio de tensiones crecientes

Estados Unidos será coanfitrión de la Copa Mundial junto a México y Canadá, recibiendo a selecciones, autoridades y aficionados de toda Europa. Aunque los preparativos aún están en marcha, la intervención de Trump ha añadido una dimensión geopolítica inesperada al proceso.

Desde hace años, Trump ha sostenido que Groenlandia un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca es crucial para la seguridad de Estados Unidos y del mundo. Tanto líderes daneses como groenlandeses han rechazado reiteradamente la idea de una venta, insistiendo en que la isla no está en venta.

Trump también ha afirmado que potencias rivales como Rusia y China tienen intereses estratégicos en el Ártico, enmarcando su propuesta de adquirir Groenlandia como una cuestión de estabilidad global a largo plazo.

Amenaza arancelaria detallada

En su declaración en Truth Social, Trump acusó a Dinamarca y a varios otros países europeos de viajar a Groenlandia con fines “desconocidos”, un argumento que, según él, justificaría represalias económicas.

“A partir del 1 de febrero de 2026, todos los países mencionados… deberán pagar un arancel del 10 % sobre todos los bienes enviados a los Estados Unidos de América”, escribió Trump. Añadió que el arancel aumentaría al 25 % a partir del 1 de junio de 2026.

“Este arancel será exigible hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia”, declaró.

Además de Dinamarca, Trump mencionó como posibles objetivos a Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia.

Argumentos de seguridad e implicaciones deportivas

Trump también sostuvo que Estados Unidos ha subvencionado a sus aliados europeos durante décadas y advirtió que “la paz mundial está en juego”. Mencionó la necesidad de sistemas de defensa avanzados, incluido un escudo antimisiles propuesto llamado “Golden Dome”, argumentando que dicha tecnología funcionaría de forma más eficaz si Groenlandia formara parte del sistema.

Aunque los organismos rectores del fútbol no han hecho declaraciones públicas, el momento de estas afirmaciones ha llamado la atención, dado el alto nivel de participación europea que se espera en el Mundial.

El boicot, mencionado como “último recurso”

Según el diario sensacionalista alemán Bild, Jürgen Hardt, miembro destacado de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y con una larga trayectoria en política exterior, declaró que podría considerarse un boicot al Mundial de 2026 como “último recurso” en respuesta a la postura de Trump sobre Groenlandia.

Hardt fue citado diciendo que confiaba en que los aliados de la OTAN alcanzarían “una mejor comprensión común” en cuestiones de seguridad, dando a entender que se preferirían soluciones diplomáticas.

Por ahora, los planes para la Copa Mundial siguen sin cambios. Sin embargo, este episodio pone de relieve cómo las disputas geopolíticas incluso aquellas centradas en el Ártico pueden extenderse al deporte global.

Fuentes: Declaraciones de Donald Trump en Truth Social, reportaje de Bild citando declaraciones del político de la CDU Jürgen Hardt.